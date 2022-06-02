العجارمة يكرم المدارس الحاصلة على جوائز على مستوى المملكة والمستوى العالمي في مديرية العقبة

وطنا اليوم_ كرّم أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة اليوم الخميس في مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز/ العقبة، عددا من المدارس الحاصلة على جوائز على مستوى المملكة والمستوى العالمي.



وبين الدكتور العجارمة خلال حفل التكريم، وبحضور مدير التربية والتعليم لمنطقة العقبة الدكتورة سمية البرديني، أن الإبداع ليس حكرا على مدارس العاصمة وحدها، مؤكدًا اعتزاز الوزارة وفخرها بالمعلمين ومديري المدارس الذين أسهموا في تحقيق هذه الإنجازات.



وكانت مدارس راهبات الورديه / العقبه قد فازت بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي والمركز الثاني على مستوى العالم لعام ٢٠٢٢، حيث حصلت على اعلى النتائج في المشروع العلمي وخدمه مجتمع المحلي والعمل الجماعي واختبار التوفل التابع للسفارة الامريكية وفي العرض المسرحي، فيما حصلت المدربتان شريهان بيدس وروان عبدالله على جائزة أفضل مدربتين على مستوى الوطن العربي.



وفازت مدرسة العاشرة الثانوية المختلطة بالعقبة، بمنحة مشروع (شبكة الإدارة الذكية للطاقة) المُدار من الجامعة الألمانية الأردنية، بدعم من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبلغت قيمة المنحة 60.000 يورو، بوصفها جزءاً من أنشطة المشروع (ENI CBC Med

كما تأهلت مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز بمسابقة انتل ايسف العلمية للعلوم والهندسة، فيما فازت مدرسة الملكة زين الشرف الثانوية للبنات بالمركز الأول على مستوى المملكة (تحدي الأعمال)، مشروع تصميم نظام ري بالتنقيط يعتمد على حساسات للحرارة والرطوبة، موصول على جهاز مبرمج لفتح محبس المياه، للحفاظ على الموارد المائية من الهدر.



من جهة أخرى، افتتح الدكتور العجارمة المختبر الرقمي في مدرسة العاشرة الثانوية المختلطة.

ويهدف المختبر الذي تم انشاؤه بدعم من مؤسسة واحة أيلة، دعم العملية التعليمية عن طريق الواقع المعزز والواقع الإفتراضي، حيث قدمت المؤسسة ٦ أجهزة تاب، و٥ نظارات VR وشاشتين سمارت.



وأكد الأمين العام خلال الافتتاح، أهمية العلاقة التشاركية التي تجمع المؤسسة التربوية بمؤسسات القطاع الخاص، مشيدا بالدور الكبير الذي تضطلع به لخدمة العملية التعليمية وتقديم الدعم المناسب لها.