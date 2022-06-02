قطيشات لوطنا اليوم : الليلي رفض التسوية و سنسدد المبلغ على دفعتين و مبلغ قادم للفيصلي

وطنا اليوم _ محمد عربيات

قال رئيس اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي، جهاد قطيشات، أن المدرب التونسي رفض التسوية المالية.

وبين قطيشات في حديثه لوطنا اليوم، أن مستشار النادي يواصل مفاوضاته مع المحامي المكلف من الليلي، ولفت أن الفيصلي يسعى لتسليم الليلي مستحقاته على دفعتين، بحيث يتسلم مبلغ 12 ألف دولار في كل دفعة، مشيرا الى أن ملف القضية قد يغلق خلال الأسبوع القادم.

وفي سياق متصل، أشار قطيشات أن اللجنة المؤقتة على موعد بمبلغ مالي خلال الأيام القادمة من أجل الالتزام بنفقات النادي .

ولفت قطيشات بأن اللجنة المؤقتة ستصرف جزء من مستحقات اللاعبين في بحر الاسبوع القادم.