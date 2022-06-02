وطنا اليوم:قال مصدر مطلع في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتجه لزيارة المملكة العربية السعودية ولقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
وقال المصدر أن البيت الأبيض يفكر في جولة إلى الشرق الأوسط تتضمن المملكة العربية السعودية وقادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق ومصر.
(أسوشيتد برس)
بايدن يتجه لزيارة دول في الشرق الأوسط بينها الأردن والسعودية
وطنا اليوم:قال مصدر مطلع في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتجه لزيارة المملكة العربية السعودية ولقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً.