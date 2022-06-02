بايدن يتجه لزيارة دول في الشرق الأوسط بينها الأردن والسعودية

12:51

فِيلَادِلْفِيَا تُنَظِّمُ مُلْتَقَى اَلْإِبْدَاعِ وَالرِّيَادَةِ اَلثَّالِثِ تَزَامُنًا مَعَ اَلْيَوْمَ اَلْعَالَمِيَّ لِلْإِبْدَاعِ‎‎