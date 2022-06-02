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توافق أردني مصري إماراتي على زراعة القمح والشعير

منذ 8 ثواني
توافق أردني مصري إماراتي على زراعة القمح والشعير

وطنا اليوم:توافقت الأردن والإمارات ومصر على زراعة القمح والشعير والذرة، وذلك ضمن مشاريع مشتركة تخص الأمن الغذائي “اتفقت” عليها البلدان الثلاثة وفق ما أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، اليوم الخميس.
وقال الشمالي، إن جزءا من المشاريع التي تعمل عليها البلدان الثلاثة “بشكل فوري هي مشاريع الأمن الغذائي” مشيرا إلى “توافق” من الدول الثلاث على “البدء بزراعة عدد من المحاصيل الزراعية التي لديها مشكلة وبحاجة إليها البلدان الثلاثة وهي زراعة القمح والشعير والذرة”.
وتابع: “سيتم الزراعة في هذه المشاريع في الأردن ومصر وسيكون هناك استثمار إماراتي في هذا الشأن”.


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