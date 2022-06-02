فارهيلي: حزمة مساعدات إضافية للأردن للأعوام من 2021-2027

وطنا اليوم:أعلن المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، عن حزمة مساعدات إضافية للأردن للأعوام من 2021-2027، سيتم تبنيها قريبا.

وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك، عقد عقب اجتماع مجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، أن مقدار الدعم المقدر للأردن لغاية العام 2024، يقدر بـ364 مليون يورو.

وأكد أن حزمة المساعدات الجديدة، “ستسمح برفع مستوى دعم الاستثمار إلى نحو مليارين ونصف المليار يورو”، مشيرا إلى إطلاق منصة الاستثمار الأردنية؛ لتكون الإطار العام الذي سيتم تطبيق المشاريع الكبرى من خلاله وستكون محفزا لاستثمارات القطاعين العام والخاص في الأردن.

ولفت إلى أنه تم تقديم مساعدات بقيمة 166 مليون يورو العام الماضي للأردن؛ لتعزيز الاقتصاد الأخضر وسيادة القانون وإصلاحات القطاع العام، كاشفا أن الحزمة الجديدة لهذا العام ستكون بحجم مشابه.

وكشف أن الاتحاد الأوروبي سيقوم خلال أيام بصرف 25 مليون يورو للأردن لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.

وبيّن أن شح المياه هو التحدي الرئيس للأردن، معتبرا أن مشروع الناقل الوطني، هو المشروع الرئيس والهام المحتمل أن يعالج هذه المشكلة، وأن يجلب المياه للقطاع الزراعي.

ونوه بأن الاتحاد الأوروبي وافق بالفعل على أول مساهمة له في مشروع الناقل الوطني، بقيمة 50 مليون يورو، بالإضافة لإطلاق مشروع بقيمة 24 مليون يورو في مجال الحماية الاجتماعية.

وأكد أن العلاقات الأردنية الأوروبية صلبة وذات أساس متين واستراتيجية