بوريل: الاتحاد الأوروبي سيدعم الطاقة المتجددة وإدارة المياه في الأردن

وطنا اليوم:أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي سيدعم التكامل الإقليمي والطاقة المتجددة وإدارة المياه في الأردن، من خلال مشروع تحلية مياه البحر الأحمر ونقله إلى العاصمة عمان.

وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن الأردن أول دولة في الجوار الجنوبي لديها مجلس شراكة مع الاتحاد الأوروبي

وأضاف أن انعقاد الإجتماع اليوم في الأردن دليل على الصداقة والشراكة الأكيدة، حيث تم التوقيع على الشراكة الجديدة التي ستحدد طبيعة التعاون والعمل خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبين أنه أولويات الشراكة ستتحدد في التعاون في 3 جوانب، الأولى الأمن والاستقرار محاربة الإرهاب، ثانيا الاستقرار الاقتصادي الذي يستند إلى التحول الرقمي وتقوية الإصلاحات الديمواقطية، بالإضافة إلى دعم كافة الجوانب والتكامل الإقليمي وتطوير الطاقة المتجددة وتطوير الموارد المائية في الأردن، مشيرا إلى أن سيتم دعم مشروع جلب مياه البحر الأحمر إلى عمان لمواجهة التحدي المائي الكبير الذي يواجه الأردن.

وبين أنه أكد خلال لقائه جلالة الملك اليوم الدعم القوي لأجندة الإصلاح في الأردن خاصة المنظومة السياسية والإصلاحات السياسية والاقتصادية التي قدمها جلالته خلال كلمته في عيد الاستقلال.

وأوضح: أنه تم اليوم مناقشة عملية السلام في الشرق الاوسط، ونشكر الأردن على جهده في استقرار المنطقة خاصة دوره في حماية المقدسات في القدس، مشيرا إلى أن دور الأردن مهم في السلام وسط منطقة ملتهبة