الشيخ الدكتور عمّار المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات يبحث أوجه التعاون مع الأردن

وطنا اليوم:عقد الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات في مصر وغير المقيم في عمّان، خلال زيارته للمملكة الأردنية الهاشمية عدد من اللقاءات المهمة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني وكبار مسؤولي المؤسسات التعليمية والجامعات الأردنية، بهدف إستعراض رؤية وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، حول تطوير استراتيجية ملحقيات التعليم وعلوم التكنولوجيا ومكاتبها التعليمية حول دول العالم.

وقد استهل الشيخ الدكتور عمّار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا، لقاءاته في الأردن، بلقاء سعادة أحمد علي البلوشي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وحضر اللقاء خالد علي النعيمي رئيس قسم الخدمات المساندة والشؤون القنصلية وخدمات المواطنين، وإيمان علي الحوسني ملحق فني بملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا في القاهرة. وقد تناول اللقاء دراسة إدارة مكتب التعليم وعلوم التكنولوجيا بعمّان وتوجهات وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات لتطوير الملحقيات والمكاتب التعليمية، كذلك مناقشة آليات التعاون المشترك مع مؤسسات التعليم العالي والهيئات في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتطوير الخدمات المقدمة للطلبة الإماراتيين الدراسين في الأردن. كما تم تناول مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة الأردن للسنوات 2020-2021-2022.

كما إلتقى سعادة أحمد علي البلوشي سفير دولة الإمارات والشيخ الدكتور عمّار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا، عدد من الطلبة الإماراتيين بالأردن، بهدف التنسيق ومتابعة شؤونهم، واطلاع الطلبة على رؤية وزارة التربية والتعليم في تطوير ملحقيات التعليم وعلوم التكنولوجيا.

إلى ذلك، استقبل معالي الدكتور وجيه موسى عويس وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مقر الوزارة، الشيخ الدكتور عمّار بن ناصر المعلا، وتم البحث في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مجال التعليم العالي والجامعات والملحقيات والهيئات التعليمية، كما جرى استعراض تجربة دولة الإمارات في تطوير العمل الأكاديمي وتطوير البرامج التخصصية، مثل: الذكاء الاصطناعي والجامعات والتخصصات وفق المعايير الدولية، ومنظومة التعليم الإماراتية للتعليم العام والجامعي، كما تم الاتفاق على تسريع اجراءات توقيع بروتوكول التعاون في مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للسنوات 2020-2021-2022 ، ودراسة فتح مجالات جديدة للتعاون في المرحلة القادمة ونقل المعرفة وتبادل الممارسات والإختبارات الوطنية وغيرها من المشاريع الهادفة بين الطرفين لتبادل الطلبة والأساتذة ودراسة المنح المشتركة، كما بحث الشيخ الدكتور المعلا مع وزير التعليم العالي الأردني تجارب دولة الإمارات في التكنولوجيا المتقدمة وتبادل المعرفة لمواكبة التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة.

والتقى الشيخ د. عمار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا بمعالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات- رئيس الجامعة الأردنية(في العاصمة عمّان)، للتباحث في سبل تعزيز الشراكات واختيار البرامج الاكاديمية كالطب والهندسة وغيرها من التخصصات المصنفة عالميا، كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون التعليمي المشترك بين مؤسسات التعليم الإماراتي والمؤسسات في مجال التعليم وتكنولوجيا المعلومات ومناقشة مجال التوسع في نطاق المشاريع المستقبلية وتطوير الخدمات مع مؤسسات التعليم العالي الإماراتية.

والتقى الشيخ الدكتور عمار المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا بالدكتور إسلام مساد رئيس جامعة اليرموك(في محافظة اربد شمال المملكة)، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي مع جامعة اليرموك، وأكد الرئيس مساد أن الجامعة تولي الطلبة الوافدين الدارسين فيها جل عنايتها ورعايتها، وتحرص على اشراكهم في الأنشطة والفعاليات الطلابية والثقافية بما يضمن اكسابهم المهارات وصقل شخصياتهم، ويسهم في تعزيز التبادل الثقافي والحضاري بين الطلبة، من جانبه أشاد الشيخ الدكتور المعلا بالمستوى المتميز لجامعة اليرموك في مجال انشاء البرامج الأكاديمية والمهنية المشتركة، وتبادل الخبرات والزيارات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة. وقد قام الشيخ الدكتور المعلا بجولة في حرم جامعة اليرموك، زار فيها حاضنات الأعمال في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، وقسم اللغات السامية والشرقية في كلية الاداب بالجامعة.

كما بحثت ايمان الحوسني ملحق فني بملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا في القاهرة والوفد المرافق، مع الدكتور مشهور الرفاعي رئيسُ جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا، سبل تمتين أواصر التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعة والجمعية العلمية الملكية والجامعات الإماراتية . وعرض الرفاعي خلال اللقاء نشأة الجامعة وبرامجها وتخصصاتها والاعتمادات والتصنيفات الدولية التي تحظى بها، ومن جانبها أشادت الحوسني بمكانة الجامعة الرفيعة والمتميزة على المستويين المحلي والدولي، كما نقلت الملحق الفني توصيات الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا بأهمية تعزيز الشراكات التعليمية بين البلدين الشقيقين وتنسيق لقاءات لتبادل أفضل الممارسات.

وكان الشيخ د.عمار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا غير المقيم في عمّان، قد التقى معالي د.ساري حمدان غنيمة رئيس جامعة عمّان الأهلية، والدكتور ظافر الصرايرة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وتناول اللقائين سبل تعزيز التعاون التعليمي والأكاديمي بين البلدين الشقيقين، خاصة في مجال التعليم وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار في المهارات البشرية.

في ختام جولات وزيارة الشيخ د.عمار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا إلى الأردن، قام بزيارة المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في مريجيب الفهود بمحافظة الزرقاء، واطلع عن كثب خلال جولة موسعة شملت مرافق المخيم، على الخدمات المتنوعة والمتميزة المقدمة من قبل إدارة المخيم، كما اطلع على واقع التعليم والتدريس المتقدم والراقي بالمخيم، خاصة المدرسة الرقمية التي أنشأتها دولة الإمارات مؤخراً لخدمة الطلبة السوريين، وأكد الشيخ الدكتور المعلا على أهمية الإستمرار بدعم التعليم وتطويره بالمخيم، بالشكل الذي يلبي طموحات القيادات التعليمية بدولة الإمارات ويواكب التعليم الرقمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم.