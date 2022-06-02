فريق من جامعة البترا يشارك في ورشة تدريبية دولية

وطنا اليوم:شارك وفد من جامعة البترا في ورشة تدريبية عقدتها جامعة “UNED” في مدريد. الدكتور ضمن الفعاليات التدريبية للمشروع الأوروبي “FREE” والذي يهدف الى تمكين المرأة في المؤسسات الاكاديمية.

وضم وفد جامعة البترا الدكتور علي المقوسي والدكتورة هنادة المومني والدكتور محمد الشناق والدكتورة تالا أبو حسين والدكتورة ضحى الصمادي والآنسة ظريفة الخفش.

وعمل وفد جامعة البترا مع باقي شركاء في المشروع من الاردن ووسوريا ولبنان ومجموعة جامعات اوروبية بتطوير عدد من الوثائق والاوراق التي تدرس واقع المرأة في المؤسسات الاكاديمية، واقترح عددًا من المبادرات والحلول لتطوير وتمكين المرأة في المؤسسات الاكاديمية، منها انتاج مواد إلكترونية وعقد الورش والفعاليات والدراسات المتعلقة بتمكين المرأة في المؤسسات الاكاديمية.

تأتي هذه الورشة لاستكمال حلقات النقاش وتبادل الخبرات في مجال تمكين المرأة في المؤسسات الاكاديمية والاستفادة من تجربة الجامعات الأوروبية في هذا المجال، حيث استعرض فريق عمل جامعة البترا مع المشاركين من الجامعات الاخرى تجربة جامعة البترا وأنشطتها في هذا المجال.

يذكر أن جامعة البترا بادرت بإنشاء مكتب المساواة والاستدامة لمتابعة هذه الفعاليات والبناء عليها بما يخدم الدور الذي تلعبه المرأة في المجال الأكاديمي. وتعتبر شريك رئيسي في المشروع الأوربي منذ انطلاقه قبل ثلاث سنوات.