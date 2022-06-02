شركات توجه انذارات بانهاء خدمات موظفيها

وطنا اليوم:أكد الناطق الرسمي في وزارة العمل، محمد الزيود، أن الوزارة تتعامل مع أي شكوى يتم تقديمها من قبل العاملين والمتضررين الذين يتم تسريحهم من أعمالهم بشكل غير قانوني.

وقال الزيود إن أي شكوى ترد من قبل أي متضرر عبر منصة حماية يتم التحقق منها ومتابعتها وحسب واقع حال تلك الشكوى، لافتا إلى أن الوزارة تتخذ الاجراءات المناسبة مع أصحاب العمل ويتم حلّ القضايا أولا بأول، فيما أشار إلى أن معظم القضايا يتم التوفيق فيها بين أصحاب العمل والعمال.

وشدد الزيود على أن منصة حماية تستقبل الشكاوى من المتضررين والعمال بأي وقت، ويتم متابعة تلك الشكاوى حال ورودها.

وكان عدد من العاملين بالشركات والمنشآت الخاصة شكوا من توجيه انذارات لهم بانهاء عملهم بعد أن أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وقف العمل ببرنامج استدامة.

واشار الموظفون والعمال الى انهم اصبحوا عرضة لفقدان عملهم بعد اعلان ذلك القرار.

توباينت الآراء حول سحب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يدها من التدخل لكبح جماح تداعيات جائحة كورونا عبر قرارها إنهاء العمل ببرامجها حزيران المقبل وبالتزامن مع فك كافة انواع الحظر والعودة الى ما قبل جائحة كورونا لسوق العمل المحلي.

الآراء المعارضة لقرار المؤسسة جاء على لسان عاملين اعربوا عن تخوفهم من ان انتهاء العمل ببرامج المؤسسة قد يؤدي بهم الى استغناء منشآتهم عنهم او عدم الانتظام بدفع اجورهم خاصة المنشآت الملتحقة ببرنامج استدامة وتفرعاته.