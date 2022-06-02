بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

وزير العمل: توجيهات ملكية لزيادة الفروع الإنتاجية

منذ دقيقتين
وزير العمل: توجيهات ملكية لزيادة الفروع الإنتاجية

وطنا اليوم:أكد وزير العمل نايف استيتية أن مبادرة الوحدات والفروع الإنتاجية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص والتي جاءت بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني منذ عام 2008 تعتبر من أنجح مبادرات التشغيل على مدار السنوات الماضية بالتعاون مع القطاع الخاص في كافة المحافظات والتي ساهمت بتشغيل عدد كبير من الأردنيين.
وأشار استيتية خلال رعايته ورشة العمل التي نظمتها الوزارة اليوم الخميس حول التوسع في إنشاء فروع إنتاجية لقطاعات واعدة كقطاع الصناعات الغذائية وغيره من القطاعات، بحضور الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن هولي بينر والأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس وممثلي قطاع الخاص إلى أن مبادرة الفروع الانتاجية أثبتت نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق تعزيز التنمية في المحافظات، من خلال انشاء وحدات وفروع انتاجية للاستثمارات الموجودة في المناطق والمدن الصناعية في كافة المحافظات.
وقال الوزير إن جلالة الملك عبد الله الثاني حريص على متابعة أحوال الشباب وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتجاوز التحديات التي تواجه هاتين الفئتين الهامتين في أي مجتمع من المجتمعات وتمكينهما من إقامة المشاريع الإنتاجية، وتوفير فرص العمل اللائقة لهما، مضيفا أن الشباب يحظون أيضا باهتمام سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، حيث يؤكد دوماً ضرورة تقديم الرعاية والدعم للشباب،
وأكد استيتية أن الحكومة وبتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حريصة على التعاون الدائم مع الديوان الملكي الهاشمي العامر في تنفيذ المبادرات الملكية وتحديدا في تعزيز فكرة الوحدات والفروع الإنتاجية بالتعاون مع الشريك الأساسي القطاع الخاص والبالغ عددها حاليا 32 وحدة وفرع إنتاجي والتي تعمل معظمها في مجال صناعة الالبسة وتساهم اليوم بتشغيل أكثر من 9 آلاف أردني في كافة ألوية ومحافظات المملكة.
ولفت إلى أنه ونظرا للنجاح الذي حققته الفروع الإنتاجية في زيادة أعداد المشتغلين الأردنيين وتحديدا في المحافظات، فالتوجه اليوم وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ومن خلال التنسيق مع الديوان الملكي الهاشمي العامر إلى زيادة أعداد الفروع الإنتاجية في المحافظات والمناطق الأشد فقرا والأعلى بنسب البطالة، لزيادة فرص العمل المتاحة للشباب والمرأة في هذه المناطق لتنميتها اقتصاديا واجتماعيا.
ولفت إلى أنه تم إعداد دراسة من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وبرنامج المشرق أحد برامج البنك الدولي حول تجربة الفروع الإنتاجية ومدى إمكانية نقلها لقطاعات أخرى والتي خلصت إلى إمكانية نقل التجربة إلى قطاعي الصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات.
بدورها قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس نحتاج اليوم إلى إيجاد فرص جديدة للنساء في سوق العمل ضمن قطاعات جديدة وحيوية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الخطط في هذا المجال كخطة التوسع في قطاعات الفروع الإنتاجية ومنها قطاع الصناعات الغذائية، وضرورة استعراض الحوافز والمزايا المقدمة للمستثمرين ضمن مبادرة الفروع الإنتاجية من الجهات الحكومية المختلفة، مؤكدة أن مشاركة المرأة الأردنية وتعزيز دورها وتمكينها في مختلف المجالات يساهم بشكل أساسي في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

13:42

منح 4 آلاف تأشيرة للحجاج الأردنيين وتمديد تأشيرة العمرة 3 أشهر

13:40

المعلم السواعير يرد على تلميذه امين عام وزارة التربية والذي قبله على رأسه

12:51

فِيلَادِلْفِيَا تُنَظِّمُ مُلْتَقَى اَلْإِبْدَاعِ وَالرِّيَادَةِ اَلثَّالِثِ تَزَامُنًا مَعَ اَلْيَوْمَ اَلْعَالَمِيَّ لِلْإِبْدَاعِ‎‎

12:49

بحث سبل التعاون بين جامعة فيلادلفيا والسفارة الإندونيسية‎‎

12:47

الفايز يشيد بجهود السعودية في خدمة الحجاج

12:32

اتحاد المزارعين: مقاطعة الدجاج أكبر خطأ ارتكبه المواطن

12:29

الاتحاد الأوروبي يطلق منصة لدعم الاستثمار في الأردن

12:23

فيلم توم كروز الجديد يواجه “فيتو” صيني.. والسبب “سترة”

12:19

راتب شهر لقضاء يوم على الشاطئ.. مسابح لبنان “للميسورين فقط”

12:11

الحبس 10 سنوات لمتهم يصنع”الجوكر” بقصد الإتجار

12:05

قيس سعيّد يعزل 57 قاضياً .. اتهمهم بالفساد والتستر على متهمين بقضايا إرهاب

12:00

الدغمي ينقل تحيات الملك إلى عاهل البحرين

11:54

حمد : هدف فوز أستراليا من حالة تسلل وغير راضي على الأداء

11:53

للعام الثاني: محافظات في الجنوب بلا محاصيل زراعية

11:42

الزميل الدكتور عامر القرالة في ذمة الله

11:40

شركة أردنية تقوم باخفاء 16 عاملا في مصعد هربًا من فرق التفتيش

11:32

لقاءات مشتركة للمدن الصناعية تبحث سبل النهوض بالواقع الاستثماري لمدينة السلط الصناعية

11:29

يعربدون في مدينة السلام

11:26

“البوتاس العربية” تحذر من صفحات تنشر إعلانات توظيف غير صحيحة

11:13

لأول مرة .. المسبحة في لقاء الخصاونة مع وزير الحج السعودي

11:03

صائد الأفاعي الصقور يبحث عن ترياق لشقيقه

10:59

أبو حيدر : وضع قطاع النقل العام سيء جداَ

10:55

تعليق دوام المدارس في الرويشد بسبب الغبار

10:48

طقس العرب: بدء تشكل موجة غبارية شرق الأردن

10:41

المياه: ضبط 8 اعتداءات جديدة في معان و 3 في إربد

10:18

طرح عطاء إنشاء خط الربط الكهربائي الأردني العراقي

10:12

12 رحلة قادمة ومغادرة بين صنعاء وعمّان

09:49

ميليشيا حزب الله تتوزع على طول الحدود السورية الأردنية

09:41

مجلس الأمن يدين هجوماً في مالي أدى لاستشهاد جندي أردني

09:38

أول تعليق للممثل جوني ديب بعد حكم المحكمة

09:27

4 قتلى في إطلاق نار في مستشفى بولاية أوكلاهوما

09:21

زيارة علمية لطالبات كلية الهندسة في جامعة مؤتة

09:18

الحنيطي ينعى العميد الركن المتقاعد عبدالله الجبور

07:58

وفيات الاردن اليوم الخميس 6/2/2022

06:17

نائب يوجه رسالة: إلى دولة رئيس الوزراء الافخم، تحية بحرارة ارتفاع الأسعار وعميقة بحجم الم المواطن المنصهر

06:06

رابط/ القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: استقبال طلبات الالتحاق #جامعة_مؤتة / الجناح العسكري و#كلية_الاميرة_منى

03:33

غربة المرء في وطنه

03:18

الحوراني : العرسان يقترب من أحد اندية المحترفين بالامارات

02:44

انتهاء العمل بأوتوبارك إربد

02:37

توصية للحكومة برفع أجور النقل

02:34

عاجل|وفاة رجل وزوجته اثر حادث دهس على شارع البتراء شرق مدينه اربد

00:06

محاضرة للمجالي بمناسبة يوم الجيش وعيد الثورة العربية الكبرى

23:52

إستمرار التخبط باختبارات المناهج 

23:45

“تنشيط السياحة” تشارك فى معرض “IMEX 2022” بألمانيا

23:22

رئيس بلدية جرش الكبرى يرعى حفل اشهار كتاب

22:57

تهنئة وتبريك للملازم حسام يعقوب الجالودي بمناسبة ترفيعه

22:50

الدكتورة مها الفاخوري مرشحة مستقلة لعضوية مجلس نقابة الاطباء الأردنيين عن الدورة المقبلة 2022 _ 2025

22:41

العجارمة ينهمر باكيا وهو يقبل رأس معلمه

وفيات

الزميل الدكتور عامر القرالة في ذمة اللهالحنيطي ينعى العميد الركن المتقاعد عبدالله الجبوروفيات الأربعاء 1-6-2022وفيات الثلاثاء 31-5-2022وفيات الاثنين 30-5-2022