الاتحاد الأوروبي يطلق منصة لدعم الاستثمار في الأردن

وطنا اليوم:قال المفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي أوليفر فارهيلي، إن الاجتماع الـ14 لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، شهد الإعلان عن إطلاق منصة الاستثمار، لدعم استثمارات خاصة وعامة للأردن عبر المخصّصات الثنائية والإقليمية.

وأضاف في تصريح الخميس، أن الاتحاد الأوروبي دعم الأردن بـ 25 مليون يورو لتمويل إجراءات ستسهم في تعزيز الأمن الغذائي من خلال المساهمة في الحفاظ على أنظمة الحماية الاجتماعية المحلية، وأنظمة شبكات الأمان الاجتماعي، وذلك ضمن إنشاء الاتحاد لمرفق إقليمي للأمن الغذائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد فارهيلي على دعم الاتحاد للأمن المائي في الأردن من خلال توفير التمويل لمشروع الناقل الوطني للمياه من العقبة إلى باقي محافظات الأردن.

وانطلقت، الخميس، أعمال الاجتماع الـ14 لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، في منطقة البحر الميت، حيث يبحث آفاق التعاون والشراكة بين الجانبين، بما في ذلك وثيقة أولويات الشراكة للأعوام الخمسة المقبلة.

وترأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية/ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بمشاركة المفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، وعدد من وزراء خارجية ومسؤولي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبحضور وزراء خارجية 4 دول أوروبية هي اليونان وقبرص ولوكسمبورغ وإيرلندا وكبار المسؤولين الأردنيين.

الاجتماع، ينعقد لأول مرة في دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي للاتحاد، ما يعكس عمق ومتانة الشراكة الثنائية الاستراتيجية.