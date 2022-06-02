الدغمي ينقل تحيات الملك إلى عاهل البحرين

وطنا اليوم:نقل رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

وأكد الدغمي عمق العلاقات التاريخية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية بشقيقتها مملكة البحرين.

جاء ذلك، لدى استقبال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أمس في قصر الصافرية رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، ورئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي، ورؤساء الوفود البرلمانية المشاركة في مؤتمر “إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي” الذي يعقد في البحرين تحت شعار “البحرين بوابة تطوير التعليم في العالم العربي” والذي تستضيفه مملكة البحرين وينظمه البرلمان العربي