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الزميل الدكتور عامر القرالة في ذمة الله

منذ دقيقتين
الزميل الدكتور عامر القرالة في ذمة الله

وطنا اليوم:بقلوب يعتصرها الالم والحزن، تنعى الجمعية الاردنية للعلوم السياسية الزميل الدكتور الدكتور عامر القرالة /قسم العلوم السياسية -الجامعة الاردنية، نائب عميد كلية الامير حسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض، اسال الله له العلي العظيم له الرحمة والمغفرة والجنة، وان يلهم أهله وذوية الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة الا بالله
رئيس الجمعية الاردنية للعلوم السياسية
أ.د.خالد شنيكات


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