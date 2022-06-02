شركة أردنية تقوم باخفاء 16 عاملا في مصعد هربًا من فرق التفتيش

وطنا اليوم:قال الناطق الاعلامي باسم الضمان الاجتماعي شامان المجالي، اليوم الخميس، إنه واثناء قيام فرق التفتيش التابعة للمؤسسة بحملة تفتيش على احدى المنشأت، تم اكتشاف ان الشركة قامت باخفاء 16 عاملا في مصعد المنشأة.

وبين المجالي انه نتيجه هذا الامر تعرض الـ 16 عامل للاختناق، حيث قدم الى الموقع فرق انقاذ الدفاع المدني والذين تعاملوا مع الحادثة بشكل سريع وتم اخراج الموظفين.

وعبر المجالي عن اسفه الشديد جراء تعامل هذه الشركة مع موظفيها التي كانت قد تسببت بكارثة لا يحمد عقباها، نتيجة مخالفتها للقانون.