لأول مرة .. المسبحة في لقاء الخصاونة مع وزير الحج السعودي

وطنا اليوم:لفتت “المسبحة” التي حملها رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال اجتماعه مع وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الذي يزور الأردن، تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي.

النشطاء أكدوا أن الرئيس الخصاونة لأول مرة يمسك “المسبحة” في لقاء رسمي، ولأول مرة تظهر في صورة رسمية، مشيرين إلى أن نوعية اللقاء مع وزير الحج السعودي أجبرته على مسكها.

واستقبل الخصاونة، وزير الحجّ والعُمرة السُّعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وأكد الطرفان على العلاقات الأخويَّة الرَّاسخة التي تجمع البلدين برعاية الملك عبدالله الثاني، وخادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.