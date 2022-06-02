صائد الأفاعي الصقور يبحث عن ترياق لشقيقه

وطنا اليوم:قال خبير وصائد الأفاعي الأردني ياسين الصقور إن شقيقه تعرض للدغة أفعى فلسطين وخلال محاولته الذهاب إلى المستشفى تعرض لحادث سير.

وناشد الصقور بمساعدته بالحصول على “ترياق” خاص مضاد لسم أفعى فلسطين، مؤكداً أنه حصل على 4 جرعات ويحتاج المزيد.

وأكد الصقور أنه الحالة العامة لشقيقه أصبحت مستقرة ويتجاوب مع العلاج بشكل طبيعي