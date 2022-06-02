تعليق دوام المدارس في الرويشد بسبب الغبار

وطنا اليوم:قرر متصرف لواء الرويشد التابع لمحافظة المفرق، مصطفى خليفات، الخميس، بالاتفاق مع مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الشرقية، تعليق دوام المدارس في اللواء عند الحصة الثالثة وتحويل الدوام للفترة المسائية عن بُعد لـ “الحفاظ على سلامة الطلبة والمعلمين، وذلك بسبب ما يشهده اللواء من غبار كثيف”.

وقال خليفات أن “اللواء يشهد عدم استقرار والرياح بدأت تتسارع مرشحا بأن تزداد مع الساعات المقبلة”.

وحذرت بلدية الرويشد من حالة عدم الإستقرار الجوي والعواصف الترابية التي ستشهدها منطقة لواء الرويشد شرق محافظة المفرق .

واكدت البلدية في ادراج لها على الفيسبوك على وجوب توخي اعلى درجات الحيطة والحذر واغلاق النوافذ وارتداء الكمامات تفاديا للغبار والأتربة المثارة بالاضافة الى عدم الخروج من المنزل في الا للضرورة القصوى