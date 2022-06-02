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المياه: ضبط 8 اعتداءات جديدة في معان و 3 في إربد

منذ 15 ثانية
المياه: ضبط 8 اعتداءات جديدة في معان و 3 في إربد

وطنا اليوم:ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه – ومديرية الرقابة الداخلية، 8 اعتداءات في الهاشمية و الحسينية – معان، و 3 اعتداءات كبيرة على الخطوط الرئيسية في إربد لتعبئة وبيع الصهاريج بطريقة مخالفة.
وبينت وزارة المياه والري في بيان اليوم الخميس، أنه ضمن الجهود المتواصلة في حملة احكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة قامت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه – الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياه العقبة وباسناد من مديرية الأمن العام – مركز أمن الحسينية وقوات الدرك، بضبط وازالة الاعتداءات المتمثلة بسحب خطوط لري مزارع وتزويد استراحة ومعامل طوب في الهاشمية والحسينية محافظة معان وتصويب الوضع وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.

وفي إربد نفذت الوزارة/ سلطة المياه كوادر الرقابة الداخلية حملة أخرى للكشف على الخطوط الرئيسية في مناطق تعاني نقص في كميات المياه وتبين وجود 3 اعتداءات كبيرة تمثلت بسحب خطوط لتعبئة صهاريج وبيعها بطريقة مخالفة حيث تم ازالتها واعداد الضبوطات بالواقعة


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