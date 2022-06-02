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طرح عطاء إنشاء خط الربط الكهربائي الأردني العراقي

منذ 39 ثانية
طرح عطاء إنشاء خط الربط الكهربائي الأردني العراقي

وطنا اليوم:أعلنت شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة، الخميس، عن طرح العطاء الخاص بإنشاء خط الربط الكهربائي الأردني العراقي.
ودعت المتعهدين الراغبين بالاشتراك في العطاء الذي جاء موضوعه “إنشاء خط الربط العراقي 400 ك.ف وتعديلات 132 ك.ف لربط محطة تحويل الريشة الجديدة”، إلى مراجعة الشركة ما بين الساعة 9 صباحا و2 بعد الظهر.
وتأتي أعمال إنشاء خط الربط، تنفيذا لعقد بيع الطاقة الكهربائية الذي سبق توقيعه بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية العراقية في أيلول الماضي، حيث سيزود الجانب الأردني في المرحلة الأولى الجانب العراقي بقدرة كهربائية مقدارها 150 ميجاوات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بالاتفاق بين الطرفين.
وكان الأردن قد أعلن في نهاية العام 2020، عن المباشرة بإعداد المواصفات الفنية الخاصة بعطاء إنشاء معدات الربط الكهربائي الأردني العراقي، ليصار إلى طرح وثائق العطاء.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع توسعة محطة الريشة 400 ك.ف. من خلال إضافة محولي قدرة كل منهما 240 م.ف.ا والمعدات الأخرى اللازمة لذلك، متوقعا الانتهاء من أعمال التوريد والتنفيذ مطلع عام 2023.
والمرحلة الثانية تهدف إلى تعزيز منظومة الربط الكهربائي بين الأردن والعراق بما يتيح تبادل الطاقة بين الطرفين بكميات أكبر، مؤكدا أهمية هذه الخطوة لتعزيز التعاون بينهما في إطار تطلع الأردن للربط مع دول الجوار لتبادل الطاقة الكهربائية ما يسهم في استقرار الأنظمة الكهربائية وخدمة التوجه لإنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة.
من جانبه، أعلن العراق في نيسان الماضي، عن بدء الخطوات الفعلية للربط الكهربائي مع الأردن، من خلال المباشرة بأعمال فحص مسارات الخطوط ودراسة نقاط الربط وفحص التربة.
وبحسب بيان لوزارة الكهرباء العراقية، فإنه يجري تنفيذ أعمال تشييد خط محطة القائم التحويلية بغية إنجاز الخط مع الأردن.
وأكد الرواشدة، في وقت سابق، إن المشروع يسير وفق البرنامج الزمني المتفق عليه بين الطرفين، وهو من المشاريع الحيوية المهمة


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