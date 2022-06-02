بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

4 قتلى في إطلاق نار في مستشفى بولاية أوكلاهوما

منذ 36 ثانية
4 قتلى في إطلاق نار في مستشفى بولاية أوكلاهوما

وطنا اليوم:قُتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما الأمريكية الأربعاء برصاص مسلح أطلق النار في مجمع طبي قبل أن ينتحر، بحسب ما أفادت السلطات.
وقال مساعد قائد شرطة المدينة إريك دالغليش للصحافيين إنه “حتى الساعة لدينا أربعة مدنيين موتى، ولدينا مطلق نار واحد ميت، ونعتقد أنه انتحر”.
وأضاف أن وحدات الشرطة تدخلت فور تلقيها بلاغاً يفيد بأن رجلاً مسلحاً ببندقية ومسدس اقتحم الطابق الثاني من أحد مباني مجمع سينت فرانسيس الطبي.
وكان ريتشارد مولنبرغ الكابتن في شرطة تولسا قال للصحافيين في وقت سابق إن قوات الأمن تتعامل مع وضع “كارثي” إذ أصيب “العديد” من الأشخاص بالرصاص و هناك “عدد من الجرحى”.
ولم يتضح عدد الذين أصيبوا بجروح في هذا الهجوم ولا مدى خطورة إصاباتهم.
وبحسب مساعد قائد الشرطة فإن الهجوم بأكمله استغرق، منذ لحظة تلقي الشرطة أول بلاغ بشأنه وحتى تبادل إطلاق النار بين عناصرها والمهاجم، حوالي أربع دقائق.
وأوضح دالغليش أن “عناصر الشرطة فتشوا كل غرفة من غرف المبنى للتأكد من عدم وجود أي تهديد”
من جهته قال عضو مجلس بلدية المدينة جايمي فاولر لقناة تلفزيونية محلية إن مطلق النار انتحر.
وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أُخطر بالحادثة وهو يتابع الوضع من كثب وقد أمر بتوفير أي مساعدة ممكنة للسلطات المحلية.
ويأتي إطلاق النار هذا بعد أسبوع تقريباً من المذبحة التي شهدتها مدرسة ابتدائية في بلدة أوفالدي بولاية تكساس حيث قُتل 19 طفلاً، تراوح أعمارهم بين 9 و11 عاماً، ومعلمتان برصاص شاب يبلغ من العمر 18 عاماً أردته الشرطة لاحقاً.
وتُعتبر عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة آفة مزمنة، وتشهد البلاد في كل مرة يقع فيها حادث من هذا النوع تجدداً للنقاش حول تفشي الأسلحة النارية لكن من دون إحراز أي تقدم على هذا الصعيد.
ويرفض الكثير من الأمريكيين التخلي عن حقهم الدستوري في حيازة الأسلحة النارية.
وتعهد بايدن الإثنين “مواصلة الضغط” من أجل وضع ضوابط أكثر صرامة على شراء الأسلحة النارية وحيازتها، وهو أمر لا يزال صعب التحقيق نظراً إلى الغالبية الديموقراطية الضيقة في الكونغرس.
ووعد الرئيس الديموقراطي بأن يلتقي مشرعين جمهوريين لمناقشة هذا الموضوع معهم. ويتطلب إقرار أي نص في الكونغرس أغلبية لا بد لتأمينها من التوصل إلى تسوية مع هؤلاء المحافظين، وهم تقليدياً أكثر ترددا في فرض قيود على حق مكرس دستورياً


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

09:21

زيارة علمية لطالبات كلية الهندسة في جامعة مؤتة

09:18

الحنيطي ينعى العميد الركن المتقاعد عبدالله الجبور

07:58

وفيات الاردن اليوم الخميس 6/2/2022

06:17

نائب يوجه رسالة: إلى دولة رئيس الوزراء الافخم، تحية بحرارة ارتفاع الأسعار وعميقة بحجم الم المواطن المنصهر

06:06

رابط/ القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: استقبال طلبات الالتحاق #جامعة_مؤتة / الجناح العسكري و#كلية_الاميرة_منى

03:33

غربة المرء في وطنه

03:18

الحوراني : العرسان يقترب من أحد اندية المحترفين بالامارات

02:44

انتهاء العمل بأوتوبارك إربد

02:37

توصية للحكومة برفع أجور النقل

02:34

عاجل|وفاة رجل وزوجته اثر حادث دهس على شارع البتراء شرق مدينه اربد

00:06

محاضرة للمجالي بمناسبة يوم الجيش وعيد الثورة العربية الكبرى

23:52

إستمرار التخبط باختبارات المناهج 

23:45

“تنشيط السياحة” تشارك فى معرض “IMEX 2022” بألمانيا

23:22

رئيس بلدية جرش الكبرى يرعى حفل اشهار كتاب

22:57

تهنئة وتبريك للملازم حسام يعقوب الجالودي بمناسبة ترفيعه

22:50

الدكتورة مها الفاخوري مرشحة مستقلة لعضوية مجلس نقابة الاطباء الأردنيين عن الدورة المقبلة 2022 _ 2025

22:41

العجارمة ينهمر باكيا وهو يقبل رأس معلمه

22:25

الروابدة : اسمي الحقيقي “محمد” وأكثر شيء فشلنا به هو تقدير المعلم

21:59

منتخبنا الأولمبي بفتتح مشواره بنهائيات اسيا بالتعادل الايجابي

21:45

فيديو/الشارع يستذكر عبارة ” أجمل أيامنا لم تأتي بعد”

21:27

حزيران يلتهب بالاسعار وترقب لمخرجات الورشة الاقتصادية و الحباشنة يدعو الحكومة ان لا تلتفت لهؤلاء … والكل يتساءل عن “العين الحمرا”؟

21:02

ماذا تعرف عن الصيام الإلكتروني.. ناشطة تكشف تجربتها الفريدة

20:51

الاشغال تنير نفق منطقة هام باربد

20:41

اتحاد المزارعين: مقاطعة الدجاج أكبر خطأ ارتكبه المواطن

20:26

الطاقة : الاستمرار بدعم المحروقات يؤثر سلبا على إيرادات الخزينة

20:03

في إفصاح للشركة .. تزويد إندونيسيا باحتياجاتها من “الفوسفات” وإقامة مشاريع مشتركة بالعقبة

19:46

عطية للحكومة : ما حقيقة الـ 36 مليون دينار؟

19:34

هبّات بسرعة 50 كم/ساعة في المناطق الشرقيّة الخميس

19:28

حديث اخير في موضوع الفتنة / القسم الاول

19:25

ارتفاع اسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى مستوى تاريخي

19:21

وزير الزراعة: التعامل مع التحديات سيكون سريع ومباشر

19:16

رئيس الديوان الملكي ينقل تعازي الملك إلى 4 عشائر

19:11

استشهاد رقيب أردني بهجوم مسلح في مالي

18:32

قرارات جديدة لمجلس الوزراء .. تفاصيل

18:12

البنزين يسجل اعلى سعر في تاريخ الولايات المتحدة

17:01

وزير الخارجية يشيد بموقف فرنسا الداعم لحل الدولتين

16:56

أورنج الأردن تطلق تجربة رقمية فريدة من خلال تطبيق “jood Orange”

16:55

طلبة فيلادلفيا يشيدون بالمسابقات الثقافية التي تثري فكرهم وشخصياتهم‎‎

16:54

فتح سبل التعاون التعليمي والثقافي المشترك بين جامعة فيلادلفيا والملحقية الثقافية الماليزية‎‎

16:52

إطلاق حملة جوائز الذهب لحسابات توفير بنك الإسكان‎‎

16:50

عار المتخاذلين…فخار المرابطين !

16:47

وزير الداخلية يتناول طعام الإفطار في مطعم الحلبي بالكرك

16:26

مطالب بإعفاء المطاعم غير المصنفة سياحيا من ضريبة المبيعات

16:20

الوزير استيتية يكشف عدد العمالة الوافدة في الأردن

16:13

باريس سان جيرمان يغري زيدان لقبول عرضه

16:13

إجراءات عبر المعابر الحدودية لمنع دخول جدري القرود للأردن

15:44

بهذه الكلمات الرقيقة ودع أ.د. تيسير أبوعرجة جامعة البترا

15:38

الخصاونة ينعى الوزير الأسبق هشام الخطيب

وفيات

الحنيطي ينعى العميد الركن المتقاعد عبدالله الجبوروفيات الأربعاء 1-6-2022وفيات الثلاثاء 31-5-2022وفيات الاثنين 30-5-2022الحواتمة ينعى الرقيب منذر السبيلة