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07:58
وفيات الاردن اليوم الخميس 6/2/2022
06:17
نائب يوجه رسالة: إلى دولة رئيس الوزراء الافخم، تحية بحرارة ارتفاع الأسعار وعميقة بحجم الم المواطن المنصهر
06:06
رابط/ القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: استقبال طلبات الالتحاق #جامعة_مؤتة / الجناح العسكري و#كلية_الاميرة_منى
03:33
غربة المرء في وطنه
03:18
الحوراني : العرسان يقترب من أحد اندية المحترفين بالامارات
02:44
انتهاء العمل بأوتوبارك إربد
02:37
توصية للحكومة برفع أجور النقل
02:34
عاجل|وفاة رجل وزوجته اثر حادث دهس على شارع البتراء شرق مدينه اربد
00:06
محاضرة للمجالي بمناسبة يوم الجيش وعيد الثورة العربية الكبرى
23:52
إستمرار التخبط باختبارات المناهج
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وفيات الاردن اليوم الخميس 6/2/2022
منذ دقيقتين
وطنا اليوم ـ وفبات
محمد طه النتشه
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عطا موسى فنش
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24 ساعة
06:17
نائب يوجه رسالة: إلى دولة رئيس الوزراء الافخم، تحية بحرارة ارتفاع الأسعار وعميقة بحجم الم المواطن المنصهر
06:06
رابط/ القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: استقبال طلبات الالتحاق #جامعة_مؤتة / الجناح العسكري و#كلية_الاميرة_منى
03:33
غربة المرء في وطنه
03:18
الحوراني : العرسان يقترب من أحد اندية المحترفين بالامارات
02:44
انتهاء العمل بأوتوبارك إربد
02:37
توصية للحكومة برفع أجور النقل
02:34
عاجل|وفاة رجل وزوجته اثر حادث دهس على شارع البتراء شرق مدينه اربد
00:06
محاضرة للمجالي بمناسبة يوم الجيش وعيد الثورة العربية الكبرى
23:52
إستمرار التخبط باختبارات المناهج
23:45
“تنشيط السياحة” تشارك فى معرض “IMEX 2022” بألمانيا
23:22
رئيس بلدية جرش الكبرى يرعى حفل اشهار كتاب
22:57
تهنئة وتبريك للملازم حسام يعقوب الجالودي بمناسبة ترفيعه
22:50
الدكتورة مها الفاخوري مرشحة مستقلة لعضوية مجلس نقابة الاطباء الأردنيين عن الدورة المقبلة 2022 _ 2025
22:41
العجارمة ينهمر باكيا وهو يقبل رأس معلمه
22:25
الروابدة : اسمي الحقيقي “محمد” وأكثر شيء فشلنا به هو تقدير المعلم
21:59
منتخبنا الأولمبي بفتتح مشواره بنهائيات اسيا بالتعادل الايجابي
21:45
فيديو/الشارع يستذكر عبارة ” أجمل أيامنا لم تأتي بعد”
21:27
حزيران يلتهب بالاسعار وترقب لمخرجات الورشة الاقتصادية و الحباشنة يدعو الحكومة ان لا تلتفت لهؤلاء … والكل يتساءل عن “العين الحمرا”؟
21:02
ماذا تعرف عن الصيام الإلكتروني.. ناشطة تكشف تجربتها الفريدة
20:51
الاشغال تنير نفق منطقة هام باربد
20:41
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20:26
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20:03
في إفصاح للشركة .. تزويد إندونيسيا باحتياجاتها من “الفوسفات” وإقامة مشاريع مشتركة بالعقبة
19:46
عطية للحكومة : ما حقيقة الـ 36 مليون دينار؟
19:34
هبّات بسرعة 50 كم/ساعة في المناطق الشرقيّة الخميس
19:28
حديث اخير في موضوع الفتنة / القسم الاول
19:25
ارتفاع اسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى مستوى تاريخي
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وزير الزراعة: التعامل مع التحديات سيكون سريع ومباشر
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