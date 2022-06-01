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إستمرار التخبط باختبارات المناهج 

منذ 4 ثواني
إستمرار التخبط باختبارات المناهج 

وطنا اليوم – استكمالاً لما نشرته  وطنا اليوم سابقاً حول اختبار الصف الثامن مادة العلوم، حيث ما زال التخبط واضح بين كتب العلوم التي تدعي ادارة المناهج بانه تم تطويرها وكتب العلوم القديمة والتي ادعت مديرة المركز الوطني للمناهج في حديثها مع تلفزيون المملكة في برنامج صوت المملكة بأن العلوم ثابتة وما تم تعديله كان في أسلوب الأرض.

وحسب ما اطلعت وطنا اليوم فان الاختبار الوطني لمادة العلوم الصف الثامن يتضمن ٤٠ سؤالا، تسعة عشر سؤال فقط من منهاج الصف الثامن الجديد (2021  – 2022) اما باقي الأسئلة فهي كانت تدرس في منهاج الصف الثامن ( 2016 – 2017) والتي اصبحت جزءا من منهاج الصف السابع ومنها الأسئلة المتعلقة بوحدة ( الحركة والقوة) ( الضوء) (الكهرباء) ( السلوك والتكيف ) (الأرض)( الفلك وعلوم الأرض) والتي لم تعد تطرح في المنهاج الجديد للصف الثامن.

كما تود وطنا اليوم الاشارة الى ان الاختبار الوطني لا يغطي كافة الوحدات الدراسية المطروحة ضمن المنهاج الجديد مثل ( الوراثة والتكاثر) (ميكانيكا الموائع) ( التفاعلات الكيميائية) و ( جسم الانسان وصحته).

وأود التنويه أن التسعة عشر سؤال التي تم ذكرها سابقا ليست إلا جزء مشترك بين المنهاج الجديد والقديم مما يدل ان الاختبار مبني على المنهاج القديم.

وكانت وطنا اليوم قد نشرت في وقت سابق بشكل مفصل التخبط في اختبار المناهج تحت عنوان: فضيحة تربوية …. التربية تضع أسئلة لتقييم المناهج وتتفاجأ بالاسئلة.


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