ماذا تعرف عن الصيام الإلكتروني.. ناشطة تكشف تجربتها الفريدة

وطنا اليوم:كشفت الناشطة في التنمية البشرية صبا دمشقي عن تجربتها “الفريدة” المتعلقة بالصيام الإلكتروني لمدة مائة يوم، والإنجازات الكبيرة التي حققتها خلال هذه المدة بعيدًا عن ضياع الأوقات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الناشطة المهتمة بتطوير الذات في ضوء الشريعة الإسلامية – كما تطلق على نفسها- أنّ الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي بين فترة وأخرى والصيام عنها يمنح الإنسان القدرة على التركيز والإنجاز والاستمتاع في لحظات حياته بشكلٍ حقيقي.

ولفتت إلى أنّها حققت مجموعة من الإنجازات الكبيرة خلال مائة يوم من صيامها عن موقع فيسبوك وتويتر تماما حيث استطاعت قراءة عشرات الكتب وإتمام العديد من دورات تطوير الذات واستطاعت قراءة القرآن الكريم بتدبر خلال شهر رمضان الفضيل الماضي أكثر من أي مرة مضت.

ودعت دمشقي جمع من يضيعون أوقاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي أن يبتعدوا عنها لفترات قليلة ويلغوها تمامًا حتى يعيشوا حياتهم بشكلٍ حقيقي ونافع، مستدركة في الوقت ذاته بأنه لا غنى عن مواقع التواصل الاجتماعي لكن بوضعها في إطارها الصحيح وإعطائها الوقت المناسب الذي لا يحرم الإنسان من خيرٍ كثير ويضيع عمره ووقته.