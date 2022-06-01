الاشغال تنير نفق منطقة هام باربد

وطنا اليوم:انارت وزارة الأشغال العامة والإسكان، نفق منطقة هام ضمن طريق اربد الدائري.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه تم انارة النفق بعد تركيب محطة الكهرباء المغذية للطاقة الكهربائية للنفق من قبل شركة كهرباء محافظة اربد، مشيرة إلى أن الوحدات التي تم تركيبها يبلغ عددها 74 وحدة انارة.

وأكدت الوزارة، أن العمل جار على انارة العديد من الطرق في المملكة ومنها طريق الكرك – القطرانة بطول 20 كم، وعدة طرق اخرى ضمن عطاءات وذلك لتعزيز السلامة المرورية على الطرق.

وأشارت إلى أن أعمال صيانة وحدات الانارة تتم بشكل دوري بما يضمن تقديم افضل الخدمات للمواطنين.