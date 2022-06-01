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اتحاد المزارعين: مقاطعة الدجاج أكبر خطأ ارتكبه المواطن

منذ 5 ثواني
اتحاد المزارعين: مقاطعة الدجاج أكبر خطأ ارتكبه المواطن

وطنا اليوم:قال عضو مجلس إدارة اتحاد المزارعين محمد المجالي أن مقاطعة الدجاج أكبر خطأ ارتكبه المواطن وسيندم عليه.
وبين المجالي ، ان المواطن سيشتري كيلو الدجاج بـ 4 دنانير بعد سنتين من الان ، في حال استمر الوضع كما هو عليه الآن.
وطالب المجالي الحكومة بتقديم التسهيلات والدعم للمزارعين للتخفيف من أعباء وتكاليف انتاج الدجاج.
يذكر ان حملات مقاطعة الدجاج أثارت مخاوف صغار المزارعين الذين يواجهون تحديات ارتفاع أسعار كلف الإنتاج ومخاوف من ازدياد أعداد نفوق الدجاج في ظل تغيرات المناخ و طبيعة استهلاك المواطن.
أسعار بيض المائدة تأثرت بتحديات ارتفاع كلف الأعلاف مع ازدياد الإنتاج حيث وصلت خسائر المزارعين ثمانية دنانير لكل صندوق.


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