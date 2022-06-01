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الطاقة : الاستمرار بدعم المحروقات يؤثر سلبا على إيرادات الخزينة

منذ 3 ثواني
الطاقة : الاستمرار بدعم المحروقات يؤثر سلبا على إيرادات الخزينة

وطنا اليوم:قال الأمين العام المساعد لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس حسن الحياري إن الاستمرار بدعم أسعار المحروقات يؤثر سلبا على إيرادات الخزينة.
وفي حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم الأربعاء، أوضح المهندس الحياري أن الضريبة الخاصة المقطوعة على المشتقات النفطية جزء من تركيبة التسعير وموازنة الدولة.
وبين أن الخزينة تحملت الكلفة جراء قرار الحكومة في تشرين الثاني الماضي بعدم عكس كلفة الارتفاعات العالمية الحقيقية على أسعار المحروقات محليا.
وأكد أن فارق الكلفة الذي تحملته الخزينة منذ تشرين الثاني من عام 2021 ولغاية نهاية حزيران الحالي سيتجاوز بمجمله الـ350 مليون دينار.
ونوه بأنه وخلال ذات المدة تم تثبيت أسعار مادة الديزل منذ تشرين الثاني 2021 ولغاية نيسان الماضي، ومادة البنزين منذ بداية العام الحالي ولغاية نيسان الماضي.
كما استمرت الحكومة بتثبيت سعر أسطوانة الغاز على مدار سنوات، مشيرا المهندس الحياري إلى تجاوز دعم أسطوانة الغاز خلال عام 2021 حاجز الـ83 مليون دينار، وبلغ منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية نيسان الماضي 57 مليون و400 ألف دينار


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