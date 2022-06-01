بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

قرارات جديدة لمجلس الوزراء .. تفاصيل

منذ 3 ثواني
قرارات جديدة لمجلس الوزراء .. تفاصيل

وطنا اليوم  _ قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تمديد قراره المتعلِّق بتخفيض الضَّريبة العامَّة على المبيعات لمادَّة الزّيوت النباتيَّة إلى نسبة (صفر) من قيمتها بدلا من نسبة (4%)، حتى نهاية شهر آب المقبل.

 

ويأتي القرار بهدف تخفيض أسعار الزِّيوت النَّباتيَّة على المواطنين، في ظلِّ ارتفاع أسعارها عالميَّا.

 

كما وافق مجلس الوزراء على مبادرة الشَّراكة الصِّناعيَّة التَّكامليَّة لتنمية اقتصاديَّة مستدامة، التي وُقِّعت بين الأردن والإمارات ومصر، مطلع الأسبوع الحالي في أبو ظبي، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وسموّ الشّيخ منصور بن زايد آل نهيَّان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرِّئاسة في دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

 

وقدَّم وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي إيجازا لمجلس الوزراء حول المبادرة وأهميَّتها والأهداف المرجوَّة منها، مشيرا إلى أنَّها تأتي استجابة لمخرجات لقاء القمَّة، الذي جمع جلالة الملك عبد الله الثاني، والرَّئيس المصري عبد الفتَّاح السِّيسي، ورئيس دولة الإمارات سموّ الشيخ محمَّد بن زايد آل نهيَّان خلال شهر رمضان المبارك.

 

وأكَّد الشَّمالي أنَّ المبادرة تؤسِّس لتعاونٍ غير مسبوق لتحقيق التَّكامل الاقتصادي في العديد من المجالات، خصوصا الصِّناعيَّة منها، مبيِّنا أنَّها جاءت في توقيت ممتاز في ظلِّ التَّحديَّات التي يشهدها العالم.

 

وقال: نعوِّل كثيرا على المبادرة للمساهمة في تعزيز الاستثمار وزيادة التَّبادل بين دول الأردن والإمارات ومصر، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحقيق النموّ الاقتصادي المأمول.

 

ولفت إلى أنَّه سيُعقَد غدا الخميس اجتماع لوزراء الدُّول الثلاث المعنيين، لوضع آليَّة واضحة لبدء العمل في تنفيذ المشاريع المنبثقة عن المبادرة.

 

على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء نظاما معدِّلا لنظام الهيئة التَّدريسيَّة لجامعة البلقاء التَّطبيقيَّة لسنة 2022م، بهدف تحديد مدَّة التَّجربة التي يخضع لها عضو الهيئة التَّدريسيَّة في الجامعة، وتحديد حالات انتهاء خدمته حُكما، وتحديد مدَّة الإجازة السَّنويَّة له.

 

 


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

17:01

وزير الخارجية يشيد بموقف فرنسا الداعم لحل الدولتين

16:56

أورنج الأردن تطلق تجربة رقمية فريدة من خلال تطبيق “jood Orange”

16:55

طلبة فيلادلفيا يشيدون بالمسابقات الثقافية التي تثري فكرهم وشخصياتهم‎‎

16:54

فتح سبل التعاون التعليمي والثقافي المشترك بين جامعة فيلادلفيا والملحقية الثقافية الماليزية‎‎

16:52

إطلاق حملة جوائز الذهب لحسابات توفير بنك الإسكان‎‎

16:50

عار المتخاذلين…فخار المرابطين !

16:47

وزير الداخلية يتناول طعام الإفطار في مطعم الحلبي بالكرك

16:26

مطالب بإعفاء المطاعم غير المصنفة سياحيا من ضريبة المبيعات

16:20

الوزير استيتية يكشف عدد العمالة الوافدة في الأردن

16:13

باريس سان جيرمان يغري زيدان لقبول عرضه

16:13

إجراءات عبر المعابر الحدودية لمنع دخول جدري القرود للأردن

15:44

بهذه الكلمات الرقيقة ودع أ.د. تيسير أبوعرجة جامعة البترا

15:38

الخصاونة ينعى الوزير الأسبق هشام الخطيب

15:18

تمديد فترة تعديل فواتير الكهرباء المشمولة بالدعم

15:14

قادري : 25% ارتفاع حجم المبيعات المحليّة لقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات

15:11

أزمة الدجاج تؤرق قطاع المطاعم مع ارتفاع الكلف التشغيلية

15:02

الخلايلة عن الحج: 20% من كوتا الأردن لصالح مدخري الصندوق

14:54

وزير العمل: الأولوية فقط للأردنيين في قطاع المحروقات

14:46

الخارجية تتابع القبض على مواطن أردني في تايلاند

14:12

قناة حكومية روسية : الناتو بدأ حرباً عالمية ثالثة

14:00

تحذير من رسائل احتيالية مجهولة المصدر ترد الأردنيين

13:26

الأردن يواجه أستراليا في البروفة الأخيرة لتصفيات آسيا

13:18

الحباشنة: على الحكومه ان لاتلفت لهؤلاء ..وان تفكر بحلول بعيدة عن القوالب الخشبيه المحنطه

13:14

الحكومة: سعر بنزين 95 بحزيران شكل 22% من كلفته الفعلية

12:57

7.3 مليون اشتراك بخدمات الهاتف المتنقل في الأردن

12:54

أكثر من 86 ألف زائر للبترا الشهر الماضي

12:51

توقيف 5 أشخاص على ذمة قضية انهيار جزء من مبنى قيد الإنشاء في العاصمة

12:45

ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية تصدر بياناً من مقر الحزب الشيوعي

12:41

موجة غُبارية بمسار غير إعتيادي تؤثر على مناطق اردنية

12:35

الدكتور طوقان يحصل على شهادة اتقان التفاوض من جامعة هارفرد

12:33

العجارمة يفتتح المبنى الجديد لمدرسة العال الاساسية المختلطة في لواء ناعور

12:31

رئيس الوزراء يستقبل وزير الحجّ والعُمرة السُّعودي

12:28

وزارة العمل: لم نوقف باب استقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي

12:23

توفير 750 فرصة عمل للأردنيين في المحافظات منذ بداية العام

12:16

هل ينجو الشرق الأوسط من كوارث بيئية قادمة؟

12:10

منظمة الأسمدة العالمية تكرّم شركة البوتاس العربية

12:06

لأول مرة.. وزيران مسلمان في حكومة أستراليا

12:02

الرئاسة التركية: مرض الملك سبب تأخر زيارة ابن سلمان

11:57

مسنة سورية تتعرض لاعتداء عنصري بتركيا ومسؤولون يعتذرون

11:40

ضبط كميات كبيرة من الدخان المهرب بضاغطة نفايات

11:13

رفع أسعار المحروقات يغضب الأردنيين: #صفها_اطفيها

11:00

دراسة تعديل أسعار النقل في الاردن

10:51

7 شركات كبرى تتحكم في قطاع الدواجن الأردني

10:47

الأردن يعلن وقف استقدام العمالة الوافدة

10:40

حالة البلاد يوصي بتشجيع الأردنيين على ركوب الدراجات والمشي

10:36

ضبط طفل يقود مركبة قاطرة ومقطورة في عمان

10:13

الحكومة تستدين 300 مليون دولار كأذونات خزينة

10:08

الفايز: ولي العهد يتابع ملف السياحة في الأردن عن قرب

وفيات

وفيات الأربعاء 1-6-2022وفيات الثلاثاء 31-5-2022وفيات الاثنين 30-5-2022الحواتمة ينعى الرقيب منذر السبيلةوفاة الشاب النوايشة بحادث خلال الواجب الرسمي