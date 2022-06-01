قرارات جديدة لمجلس الوزراء .. تفاصيل

وطنا اليوم _ قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تمديد قراره المتعلِّق بتخفيض الضَّريبة العامَّة على المبيعات لمادَّة الزّيوت النباتيَّة إلى نسبة (صفر) من قيمتها بدلا من نسبة (4%)، حتى نهاية شهر آب المقبل.

ويأتي القرار بهدف تخفيض أسعار الزِّيوت النَّباتيَّة على المواطنين، في ظلِّ ارتفاع أسعارها عالميَّا.

كما وافق مجلس الوزراء على مبادرة الشَّراكة الصِّناعيَّة التَّكامليَّة لتنمية اقتصاديَّة مستدامة، التي وُقِّعت بين الأردن والإمارات ومصر، مطلع الأسبوع الحالي في أبو ظبي، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وسموّ الشّيخ منصور بن زايد آل نهيَّان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرِّئاسة في دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

وقدَّم وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي إيجازا لمجلس الوزراء حول المبادرة وأهميَّتها والأهداف المرجوَّة منها، مشيرا إلى أنَّها تأتي استجابة لمخرجات لقاء القمَّة، الذي جمع جلالة الملك عبد الله الثاني، والرَّئيس المصري عبد الفتَّاح السِّيسي، ورئيس دولة الإمارات سموّ الشيخ محمَّد بن زايد آل نهيَّان خلال شهر رمضان المبارك.

وأكَّد الشَّمالي أنَّ المبادرة تؤسِّس لتعاونٍ غير مسبوق لتحقيق التَّكامل الاقتصادي في العديد من المجالات، خصوصا الصِّناعيَّة منها، مبيِّنا أنَّها جاءت في توقيت ممتاز في ظلِّ التَّحديَّات التي يشهدها العالم.

وقال: نعوِّل كثيرا على المبادرة للمساهمة في تعزيز الاستثمار وزيادة التَّبادل بين دول الأردن والإمارات ومصر، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحقيق النموّ الاقتصادي المأمول.

ولفت إلى أنَّه سيُعقَد غدا الخميس اجتماع لوزراء الدُّول الثلاث المعنيين، لوضع آليَّة واضحة لبدء العمل في تنفيذ المشاريع المنبثقة عن المبادرة.

على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء نظاما معدِّلا لنظام الهيئة التَّدريسيَّة لجامعة البلقاء التَّطبيقيَّة لسنة 2022م، بهدف تحديد مدَّة التَّجربة التي يخضع لها عضو الهيئة التَّدريسيَّة في الجامعة، وتحديد حالات انتهاء خدمته حُكما، وتحديد مدَّة الإجازة السَّنويَّة له.