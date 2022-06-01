الوزير استيتية يكشف عدد العمالة الوافدة في الأردن

وطنا اليوم:قال وزير العمل نايف استيتية، إن الوزارة عملت خلال المرحلة السابقة على تنظيم سوق العمل بإغلاق باب استقدام العمالة الوافدة منذ نهاية شهر شباط ولغاية شهر تشرين الثاني، بهدف إعادة النظر بالعمالة وسوق العمل.

وبيّن، خلال الاجتماع المشترك للجنتي العمل والزراعة النيابيتين الأربعاء، أن الحكومة تبحث عن تأهيل التدريب المهني وتهيئة الشباب للعمل المهني.

وكشف استيتية عن وجود 350 ألف عامل وافد في السوق الأردنية، وهناك عدد كبير من العمال المخالفين للأنظمة والقوانين.

بدورهم، طالب النواب أعضاء اللجنة المشتركة بضرورة إيجاد فرص عمل للشباب في القطاع من خلال التدريب والتأهيل وشمولهم بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، بالإضافة إلى تنظيم القطاع الزراعي للتخفيف من الاعباء المترتبة عليه والنهوض به.