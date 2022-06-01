إجراءات عبر المعابر الحدودية لمنع دخول جدري القرود للأردن

وطنا اليوم:قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، الدكتور عادل البلبيسي، إن الأردن بدأ باتخاذ إجراءات عبر المعابر الحدودية والجوية والبحرية، للكشف عن المُصابين بفيروس جدري القرود.

وأضاف البلبيسي الأربعاء، أنه في حال الاشتباه بالمرض لأحد القادمين إلى الأردن، يُجرى فحص الـ”بي سي آر” في المركز الصحي الذي يتواجد في المعابر الحدودية، ليُصار إلى اتخاذ الإجراء اللازم، وحجره في المستشفيات المخصصة لذلك، منوها أن نتيجة الفحص تظهر بعد نحو 8 ساعات.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي حالة مشتبه بها بمرض جدري القرود في الأردن حتى اليوم.

وكانت وزارة الصحة قد عممت في وقت سابق على جميع المنشآت الصحية الحكومية والعسكرية والخاصة وغيرها، للتعامل مع فيروس جدري القرود، كما تم تدريب الكوادر الطبية وبعض الموظفين على المعابر الحدودية حول كيفية التعامل مع المرض في حال تم اكتشاف أي إصابة، وآلية التخلص من النفايات الطبية، وطريقة أخذ العينات إلى المختبرات بأكياس غير نافذة يتم التعامل معها بحرفية عالية.

كذلك أوضح عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة بسام حجاوي أن فيروس جدري القرود قليل التحور، لافتا إلى أن ما يقلق العالم هو خروج الفيروس عن مناطقه