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تمديد فترة تعديل فواتير الكهرباء المشمولة بالدعم

منذ ثانيتين
تمديد فترة تعديل فواتير الكهرباء المشمولة بالدعم

وطنا اليوم:أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الأربعاء عن تمديد فترة تعديل فواتير الكهرباء غير المشمولة بالتعرفة الكهربائية المدعومة ممن صدرت لهم فاتورة كهرباء على التعرفة غير المدعومة وتنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم نتيجة عدم تسجيلهم على المنصة وذلك حتى نهاية يوم السابع من شهر حزيران الحالي.
وأكد الخرابشة في تصريح صحفي “إتاحة إصدار فاتورة جديدة مدعومة لغير المسجلين حتى الآن بدلا من الفاتورة غير المدعومة الصادرة لهم وذلك لغاية السابع من شهر حزيران الحالي موضحا انه يمكن للذين لم يسجلوا للدعم، وصدرت فواتيرهم مراجعة أقرب مكتب لخدمة المشتركين التابع لشركة توزيع الكهرباء التي تزوده بالخدمة لإلغاء الفاتورة، وإصدار فاتورة جديدة مدعومة”.
وحث الخرابشة كافة الفئات المستهدفة بالدعم على التسجل على منصة الدعم المخصصة للاردنيين وحملة الجوازات المؤقتة وأبناء قطاع غزة المقيمين على ارض المملكة.
وكان الخرابشة قد أعلن في وقت سابق اتاحة المجال لالغاء الفواتير غير المدعومة وإصدار فاتورة جديدة حسب التعرفة المدعومة بعد التسجيل على المنصة ولغاية نهاية شهر أيار الماضي


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