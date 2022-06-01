الخارجية تتابع القبض على مواطن أردني في تايلاند

وطنا اليوم:أكد الناطق الاعلامي بأسم وزارة الخارجية ان الوزارة تتابع من خلال السفارة الاردنية في تايلاند توقيف المواطن الاردني ومعرفة المجريات والتطورات لدى الجهات التايلانديه.

وأفادت صحيفة “Bangkok Post” التايلندية باعتقال شخص أردني من ضمن 3 آخرين أمس الثلاثاء على خلفية مقتل سيدة.

وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة باشرت الشرطة المحلية هناك التحقيق بمقتل سيدة من الجنسية الروسية سقطت من الطابق الثامن.

ولا يتعلق التحقيق بوفاة السيدة التي تشير المعلومات الأولية إلى تواجدها في شقتهم فقط بل يتعداه إلى مسألة حيازة المواد المخدرة وتعاطيها.

صحف محلية قالت إن أحد الأشخاص يحمل الجنسية الأردنية، وتم اعتقاله في مطار بوكيت بعد محاولته الهرب من تايلند.

واحتجزت الشرطة المواطن الأردني البالغ من العمر 28 عاما، بعد أن كان ينتظر طائرته للاقلاع خارج تايلند وفق ما قالت الشرطة.

ويذكر ان الشخصين الآخرين هما مواطن روسي ومواطن أمريكي.

ووفق صحف تايلاندية، كانت السيدة الروسية في شقة الأشخاص الثلاثة قبل مقتلها، حيث كانوا يتعاطون المخدرات بنفس الليلة التي قتلت فيها.