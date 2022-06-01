قناة حكومية روسية : الناتو بدأ حرباً عالمية ثالثة

وطنا اليوم:قالت مذيعة في قناة تلفزيونية روسية حكومية بارزة إن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل؛ بسبب الدعم الغربي بالأسلحة لأوكرانيا، حسب ما نشرته صحيفة The Independent البريطانية.

مذيعة قناة Rossiya 1، أولغا سكابييفا، قالت إن ما تُعرف بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا انتهت، وإن “حرباً حقيقية قد بدأت، وهي الحرب العالمية الثالثة”، بحسب تعبيرها. وأضافت أن موسكو يجب عليها الآن توسيع نطاق هدفها المتمثل في “نزع السلاح” كي يشمل دولاً من منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

في حلقة برنامجها 60 Minutes التي عُرضت قالت أولغا: “حان الوقت للاعتراف بأن العملية الخاصة لروسيا في أوكرانيا انتهت الآن، من ناحية أخرى فإن حرباً حقيقية قد بدأت؛ الحرب العالمية الثالثة. إننا مجبرون، ليس على نزع سلاح أوكرانيا فقط، بل الناتو كله”.

وأوضحت أن استخدام مدافع هاوتزر إم 777 الأمريكية عن طريق القوات الأوكرانية في دونباس جعلها تتوصل إلى هذا الاستنتاج، لكنها لم تكن المرة الأولى التي تنتبه فيها إلى بداية حرب عالمية ثالثة.

تعد أولغا سكابييفا مروجة دعائية تتبع بحماس نهج الكرملين في البث التلفزيوني على ثاني أكثر الشبكات الإخبارية الروسية مشاهدةً.

وادعت سابقاً أن الحرب العالمية الثالثة بدأت بعد حوالي 6 أسابيع من إغراق السفينة الروسية موسكفا في البحر الأسود، وجاء ادعاؤها آنذاك نتيجة استخدام أوكرانيا المعدات العسكرية الغربية.

قالت أولغا: “يمكن للمرء أن يقول بأريحية إن هذا تصعيد لحرب عالمية ثالثة، ذلك مؤكد. في الوقت الراهن، نحن نقاتل قطعاً ضد بنية تحتية للناتو، إذا لم نكن نقاتل الناتو نفسه. نحتاج إلى الاعتراف بذلك”.

ويظهر في برنامجها الذي يُعرض على قناة Rossiya 1 في أحيان كثيرة، مسؤولون روس، سواء كانوا من الساسة أم العسكريين، ويتقدمون بادعاءات غير اعتيادية.

جاءت أحدث هذه الادعاءات الغريبة على لسان عضو البرلمان الروسي أوليج موروزوف، الذي أشار إلى أن الكرملين اختطف وزير دفاع من دول الناتو وأحضره إلى موسكو كي يحقق معه حول أية أوامر عسكرية غربية محتملة موجهة إلى كييف.

في حديثه مع موقع Business Insider، علق الباحث المتخصص في وسائل الإعلام الروسية، فاسيلي غاتوف، على نهج المبالغة والعنف الذي تتبعه أولغا على شاشة التلفاز بأنه ربما مرتبط بمذيع قناة Fox News، تاكر كارلسون، الذي يتبعه لجذب المشاهدين.

قال غاتوف: “إنها، إلى حد ما، تضاهي للغاية شعبية كارلسون. فهي شخصية فاضحة مثيرة للجدل، وتعمل على استقطاب الجمهور”. ولكن على عكس كارلسون، تحصل أولغا على أجرها من الحكومة كي تسير على نهج الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن تقريراً نشره الموقع الإخباري الروسي المستقل The Insider، قال إن فريق الإذاعة المكون من أولغا وزوجها، كان من بين مروجي الدعاية الأعلى أجراً في البلاد؛ إذ يحصل الزوج على 12.9 مليون روبل روسي، بينما تحصل أولغا على 12.8 مليون روبل روسي (حوالي 201.6 ألف دولار)، أي أكثر مما يحصل عليه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.