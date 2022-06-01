بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

أكثر من 86 ألف زائر للبترا الشهر الماضي

منذ 28 ثانية
أكثر من 86 ألف زائر للبترا الشهر الماضي

وطنا اليوم:كشفت الإحصائية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، اليوم الأربعاء، عن اقتراب زوار مدينة البترا الأثرية لشهر أيار الماضي من نفس الفترة لعام 2019 عام المليون زائر.
وسجلت الإحصائية الصادرة عن السلطة لشهر أيار 86 ألفا و322 زائرا من كافة الجنسيات، بلغ عدد الأجانب منهم 60 ألفا و640 زائرا بينما بلغ عدد الزوار الأردنيين والعرب 25 ألفا و670 زائرا.

وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019 فقد بلغ عدد زوار البترا 87 ألفا و622 زائرا من كافة الجنسيات منهم 81 ألفا و268 زائرا أجنبيا و4873 زائرا أردنيا وعربيا.
رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات، قال إن مدينة البترا شهدت حركة سياحية نشطة خلال شهر أيار الماضي كما أن وصول أعداد الزوار إلى أرقام قريبة من عام 2019 يعني تعافي سياحة البترا من آثار وتداعيات جائحة كورونا.
وأكد الفرجات أنه في ظل استمرار زيادة أعداد زوار المدينة الوردية فإن السلطة تسعى بشكل دائم لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لزوار مدينة البترا بما يحافظ على البترا كموقع تراث عالمي وكموقع هام على خارطة السياحة العالمية.
وأضاف الفرجات أن تمتع مدينة البترا بالحوافز الاستثمارية للمستثمرين في مجال السياحة والصناعات الخفيفة، ساهم بزيادة الطلب على إنشاء غرف فندقية إضافية في مدينة البترا والتي تبلغ حالياً نحو 2600 غرفة فندقية، حيث يوجد في المدينة 10 فنادق جديدة بواقع 900 غرفة منها ما هو تحت الإنشاء والآخر حاصل على الموافقات الرسمية للبدء في الإنشاء، وستوفر ما لا يقل عن 500 فرصة عمل جديدة في المنطقة مع الانتهاء منها.
وأشار الفرجات إلى أن السلطة تسعى وضمن خططها إلى تنويع المنتج السياحي المقدم للسياح في البترا، حيث وقعت اتفاقيات لتوفير منتجات جديدة مثل التاكسي الطائر والمنطاد الثابت لتكون متوفرة في المنطقة، كما أنها ستعمل على تغيير شامل على منظومة النقل في البترا لتحسينها وتقديم الخدمة المناسبة لزوار مدينة البترا.
وأضاف الفرجات أن هذا العام سيشهد إطلاق عدة مشاريع في البترا، منها؛ مشروع القرية التراثية في منطقة البيضا، وإنهاء مشروع الشارع السياحي، ومركز زوار بيضا، وسيارات المغامرات، والعبارة الهوائية، كما سيتم توفير منتج سياحي جديد في منطقة البيضا، مشيراً إلى تنظيم الموقع الأثري من المخالفات الموجودة فيه


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

12:51

توقيف 5 أشخاص على ذمة قضية انهيار جزء من مبنى قيد الإنشاء في العاصمة

12:45

ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية تصدر بياناً من مقر الحزب الشيوعي

12:41

موجة غُبارية بمسار غير إعتيادي تؤثر على مناطق اردنية

12:35

الدكتور طوقان يحصل على شهادة اتقان التفاوض من جامعة هارفرد

12:33

العجارمة يفتتح المبنى الجديد لمدرسة العال الاساسية المختلطة في لواء ناعور

12:31

رئيس الوزراء يستقبل وزير الحجّ والعُمرة السُّعودي

12:28

وزارة العمل: لم نوقف باب استقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي

12:23

توفير 750 فرصة عمل للأردنيين في المحافظات منذ بداية العام

12:16

هل ينجو الشرق الأوسط من كوارث بيئية قادمة؟

12:10

منظمة الأسمدة العالمية تكرّم شركة البوتاس العربية

12:06

لأول مرة.. وزيران مسلمان في حكومة أستراليا

12:02

الرئاسة التركية: مرض الملك سبب تأخر زيارة ابن سلمان

11:57

مسنة سورية تتعرض لاعتداء عنصري بتركيا ومسؤولون يعتذرون

11:40

ضبط كميات كبيرة من الدخان المهرب بضاغطة نفايات

11:13

رفع أسعار المحروقات يغضب الأردنيين: #صفها_اطفيها

11:00

دراسة تعديل أسعار النقل في الاردن

10:51

7 شركات كبرى تتحكم في قطاع الدواجن الأردني

10:47

الأردن يعلن وقف استقدام العمالة الوافدة

10:40

حالة البلاد يوصي بتشجيع الأردنيين على ركوب الدراجات والمشي

10:36

ضبط طفل يقود مركبة قاطرة ومقطورة في عمان

10:13

الحكومة تستدين 300 مليون دولار كأذونات خزينة

10:08

الفايز: ولي العهد يتابع ملف السياحة في الأردن عن قرب

10:00

تجارة عمان تدعو لتجاوز معيقات تعزيز التجارة بين الاردن وفلسطين

09:47

طرح عطاء لتنفيذ سياج معدني حول قلعة عجلون

09:44

وفيات الأربعاء 1-6-2022

09:36

الاحتلال يغتال الأسيرة المحررة غفران وراسنة

09:30

أجواء حارة تسود المملكة حتى السبت

09:25

إيقاف المعونة الشهرية المتكررة عن 1179 أسرة في نيسان

09:23

دورات تأهيل المقبلين على الزواج “أونلاين”.. وإجبارية لمن هم دون 18 عاماً

09:19

بدء استقبال طلبات قروض المحفظة الإقراضية الأربعاء

09:11

قتلى ومفقودون بسبب الإعصار آغاثا في جنوب المكسيك

09:08

تراجع التخليص على سيارات الهايبرد بنسبة 50%

08:58

رسالة إلى مديرة

08:27

أين الأحزاب …؟

08:22

نقابة المحامين وليلة القبض على فاطمة

01:59

الفيصلي يعلن “تحفظه بشدة” على قرارات اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة

00:12

جمعية نور السما الخيرية مستمرة في تقديم خدماتها للمجتمع المحلي

23:23

وزير السياحة والآثار يتفقد المواقع السياحية بمادبا

23:21

خبراء: الإعلام في الأردن يحتضر

22:45

عاجل_ازدحامات خانقة أمام محطات المحروقات في المملكة

22:33

العزام: لو اعتمدنا الأسعار العالمية لارتفع البنزين 27 قرشا

22:28

وزير سابق: اللهم إن حكومة الأردن ترفع الأسعار على الناس فتهلك الفقير وتغني الغني

22:07

الدكتور أحمد المقابلة .. مبارك التخرج

22:04

صورة لمهند مبيضين تجتاح مواقع التواصل …ماذا كان يفعل في أحد ممرات الجامعة الاردنية؟

21:26

مجلس المحافظة يبحث مع مديرة مراكز زها الثقافية سبل تعزيز التعاون المشترك وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة

21:00

تهنئة للأستاذة أمل بمناسبة حصولها على شهادة الماجستير في تكنولوجيا التعليم من الجامعة الأردنية

20:55

الامانة تفوز بجائزة اليوم العالمي لمكافحة التدخين و تطلق مع وزارة الصحة بروتوكولات التفتيش

20:48

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الكيلاني والرحامنة

وفيات

وفيات الأربعاء 1-6-2022وفيات الثلاثاء 31-5-2022وفيات الاثنين 30-5-2022الحواتمة ينعى الرقيب منذر السبيلةوفاة الشاب النوايشة بحادث خلال الواجب الرسمي