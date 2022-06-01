أكثر من 86 ألف زائر للبترا الشهر الماضي

وطنا اليوم:كشفت الإحصائية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، اليوم الأربعاء، عن اقتراب زوار مدينة البترا الأثرية لشهر أيار الماضي من نفس الفترة لعام 2019 عام المليون زائر.

وسجلت الإحصائية الصادرة عن السلطة لشهر أيار 86 ألفا و322 زائرا من كافة الجنسيات، بلغ عدد الأجانب منهم 60 ألفا و640 زائرا بينما بلغ عدد الزوار الأردنيين والعرب 25 ألفا و670 زائرا.

وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019 فقد بلغ عدد زوار البترا 87 ألفا و622 زائرا من كافة الجنسيات منهم 81 ألفا و268 زائرا أجنبيا و4873 زائرا أردنيا وعربيا.

رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات، قال إن مدينة البترا شهدت حركة سياحية نشطة خلال شهر أيار الماضي كما أن وصول أعداد الزوار إلى أرقام قريبة من عام 2019 يعني تعافي سياحة البترا من آثار وتداعيات جائحة كورونا.

وأكد الفرجات أنه في ظل استمرار زيادة أعداد زوار المدينة الوردية فإن السلطة تسعى بشكل دائم لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لزوار مدينة البترا بما يحافظ على البترا كموقع تراث عالمي وكموقع هام على خارطة السياحة العالمية.

وأضاف الفرجات أن تمتع مدينة البترا بالحوافز الاستثمارية للمستثمرين في مجال السياحة والصناعات الخفيفة، ساهم بزيادة الطلب على إنشاء غرف فندقية إضافية في مدينة البترا والتي تبلغ حالياً نحو 2600 غرفة فندقية، حيث يوجد في المدينة 10 فنادق جديدة بواقع 900 غرفة منها ما هو تحت الإنشاء والآخر حاصل على الموافقات الرسمية للبدء في الإنشاء، وستوفر ما لا يقل عن 500 فرصة عمل جديدة في المنطقة مع الانتهاء منها.

وأشار الفرجات إلى أن السلطة تسعى وضمن خططها إلى تنويع المنتج السياحي المقدم للسياح في البترا، حيث وقعت اتفاقيات لتوفير منتجات جديدة مثل التاكسي الطائر والمنطاد الثابت لتكون متوفرة في المنطقة، كما أنها ستعمل على تغيير شامل على منظومة النقل في البترا لتحسينها وتقديم الخدمة المناسبة لزوار مدينة البترا.

وأضاف الفرجات أن هذا العام سيشهد إطلاق عدة مشاريع في البترا، منها؛ مشروع القرية التراثية في منطقة البيضا، وإنهاء مشروع الشارع السياحي، ومركز زوار بيضا، وسيارات المغامرات، والعبارة الهوائية، كما سيتم توفير منتج سياحي جديد في منطقة البيضا، مشيراً إلى تنظيم الموقع الأثري من المخالفات الموجودة فيه