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توقيف 5 أشخاص على ذمة قضية انهيار جزء من مبنى قيد الإنشاء في العاصمة

منذ 3 ثواني
توقيف 5 أشخاص على ذمة قضية انهيار جزء من مبنى قيد الإنشاء في العاصمة

وطنا اليوم:أوقف مدعي عام عمان الدكتور القاضي ثائر نصار، خمسة أشخاص على ذمة قضية انهيار جزء من مبنى قيد الإنشاء الأحد الماضي في منطقة الياسمين بالعاصمة عمان، أسفر عن وفاة عامل من الجنسية العربية وإصابة 6 آخرين.
ووجه القاضي نصار تهمتي التسبب بالوفاة والتسبب بالإيذاء للموقوفين الخمسة على ذمة القضية، من بينهم المتعهد والمشرفين على إنشاء البناء، وتوقيفهم لمدة أسبوع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
وقال مصدر مقرب من التحقيق، إن المدعي العام شكل لجنة لإجراء الخبرة الفنية المتخصصة لخبراء من الدفاع المدني، وزارة العمل ومهندس مدني إنشاءات للوقوف على سبب انهيار المبنى.
وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قد أصدر بيانا حول الحادثة أفاد به أن الفرق المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني وسط عمان وبإسناد من مديرية دفاع مدني شرق عمان وفريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي ومديرية شرطة وسط عمان تعاملت مع انهيار جزء من سقف طابق قيد الإنشاء في منطقة الياسمين.
وذكر البيان أن الحادث نتج عنه وفاة شخص من جنسية عربية وإصابة ستة آخرين (جميعهم من جنسية عربية) بكسور وجروح ورضوض مختلفة في الجسم، وكان من ضمن المصابين شخص محاصر تحت الردم الإسمنتي


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