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موجة غُبارية بمسار غير إعتيادي تؤثر على مناطق اردنية

منذ ثانيتين
موجة غُبارية بمسار غير إعتيادي تؤثر على مناطق اردنية

وطنا اليوم:لاتزال مُخرجات النماذج العددية في مركز طقس العرب تشير إلى تمركز لمُنخفض جوي حراري سطحي بقيم ضغط مُتدنية في شمال السعودية وصولاً إلى شرق ووسط الأراضي السورية يوم الخميس يدفع برياح جنوبية إلى جنوبية شرقية حارة وجافة للغاية، تصل سرعتها إلى مايزيد عن 50كم/ساعة وتكون مصحوبة بهبات شديدة تتجاوز حاجز ال80كم/ساعة خاصة على شمال السعودية وشرق الأردن يوم الخميس.
موجة غُبارية كثيفة تنطلق من شمال السعودية وتصل إلى جنوب تركيا لاحقاً…
وعلى إثر هبوب الرياح القوية وجفاف التربة وتفككها يُتوقع أن تتشكل موجة غُبارية كثيفة للغاية في شمال شرق السعودية تحديداً منطقة الجوف إعتباراً من ساعات الصباح المُتأخرة وخلال ساعات الظهيرة من يوم الخميس، ونتيجة قوة الرياح تمتد الموجة الغُبارية الكثيفة سريعاً نحو شرق الأردن وتشمل طريق بغداد الدولي ومعبر حدود طريبيل مع العراق، وتصل تأثيرات الموجة الغُبارية نحو غرب محافظة الأنبار تحديداً منطقة الرطبة والحدود الأردنية العراقية، ومع ساعات الظهر والعصر تمتد الموجة الغُبارية الكثيفة نحو شرق ووسط الأراضي السورية وتشمل اجزاء من ريف دمشق، وحمص وحماة وتتسع لاحقاً نحو المناطق الشمالية بمافيها أجزاء من مدينة حلب.
وبحسب المؤشرات الأولية يتوقع أن يصل الغُبار أيضاً نحو جنوب الاراضي التركية عند المناطق الحدودية مع شمال سوريا خلال ساعات مساء يوم الخميس.
الموجة الغُبارية الكثيفة تترافق بتدني ورُبما إنعدام على مدى الرؤية الأفقية…
تترافق الموجة الغُبارية الكثيفة بحدوث تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية قد يصل إلى حد الانعدام، لذا يَنصح موقع طقس العرب السائقين على الطرقات التي تشهد كثافة في الغُبار بضرورة تخفيف السرعة واخذ الإحتياطات اللازمة للتعامل مع الأجواء المُغبرة، كما يُنصح مرضى الجهاز التنفسي والعيون بإغلاق النوافذ وتجنب الخروج من المنزل


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