ضبط كميات كبيرة من الدخان المهرب بضاغطة نفايات

وطنا اليوم:تمكنت الاجهزة الامنية المختصة و رجال مكافحة التهريب في ميناء العقبة الجديد من ضبط شاحنة قمامة مستوردة من دبي (ضاغطة) أثناء دخولها لميناء العقبة وهي محملة بالسجائر الالكترونية و دخان ماركة معروفة، وبكميات كبيرة ، بعد أن خبأها المهرب بجسم الضاغطة ، حيث ضبط قبل خروج الشاحنة من الميناء.

وحسب المعلومات فإن المهرب تمكن من تخبئة السجائر داخل جسم الضاغطة من الداخل بشكل محكم، إلا ان الحس الأمني لدى العاملين في مراقبة الموانئ من الأجهزة الامنية لم ينطو عليهم حيلة المهرب الذي كشف امره، ليقوم كوادر موانئ العقبة بإنزال الحمولة وكشف أمر المهرب .

و لساعات متأخرت من ليلة أمس فقد استمرت الاجهزة الامنية ورجال الجمارك في تفتيش الضاغطة و عمل جرد للكميات المهربة التي توزعت بين سجائر الكترونية و دخان من نوعية معروفة.