رفع أسعار المحروقات يغضب الأردنيين: #صفها_اطفيها

وطنا اليوم:تصدر وسم “#صفها_اطفيها” (اركنها، واطفئها) قائمة الأكثر تداولاً على موقع تويتر في الأردن، في ظل استياء واسع من الارتفاع المتكرر في أسعار السلع والخدمات في البلاد، وآخرها المحروقات.

وحث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المواطنين على مقاطعة المحروقات لإجبار الحكومة على خفض أسعارها، واستشهدوا بالنجاح الذي حققته حملة مقاطعة الدواجن.

وقررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، الثلاثاء، رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) والديزل والكاز، في يونيو، بمقدار 35 فلساً للتر، أي بنسبة تراوح ما بين 3 و5%.

ويقاطع الأردنيون منذ بداية الأسبوع الدواجن للسبب نفسه، فارتفاع أسعار الدجاج أصبح شاغلاً، بعد رفع وزارة الصناعة والتجارة “السقوف السعرية” التي كانت مقررة في الأشهر الماضية.

واقترح هيثم نبيل العياصرة: “باقي أيام الأسبوع الاختصار في التنقل، اشتراك مجموعة بمركبة واحدة وعدم استعمال السيارات الخصوصية إلا للحاجة الطارئة فقط. أيام الجمعة والسبت عدم التعبئة نهائياً”.

وغردت سعاد جبر: “شعب يرزح تحت نير قهر الغلاء الذي أكل الأخضر واليابس، وحبس هذا الغلاء أنفاسه من ثقل الكدمات من أن يحرك ساكناً ويبحث عن مخرج إلا ببضع مبادرات في المقاطعة لا أكثر ولا أقل، لك الله يا وطني المكسور قهراً من الغلاء والبطالة”.

وقال محمد الطراونة: “اللي حاب يزعل يزعل، واللي يرضى يرضى ما بهمني، لكن أغلبية الشعب الأردني المسحوق جبان وخانع لسياسات الحكومة الجابية، مش اول مرّه يرفعوا ولا إنتوا أول مرة تطلعوا بهاشتاغات مزيّفة مثل #صفها_اطفيها”.

وكتبت لبنى: “شر البلية ما يضحك، الناس بدها تصف السيارة وتروح مشي تحرث للحكومة والشركات وترجع مشي في فصل الصيف علشان توخد راتب لا يتجاوز 300 تدفع منه فواتير كهرباء ومي نص الشهر مقطوعة عنه لصالح الحكومة. بدك تصف سيارتك خلال الأسبوع اقعد معها في البيت، قاطع الحكومة مش تعذب حالك”.

الى ذلك توقع خبراء ارتفاع إقبال الأردنيين على المركبات الكهربائية بالكامل، في ظل الارتفاع الذي شهدته أسعار المشتقات النفطية وخاصة البنزين بشقيه “90 و 95″، منذ بداية العام الحالي وحتى شهر حزيران.

ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر، قال اليوم الأربعاء، إن التخليص على مركبات الكهرباء ارتفع بشكل غير مسبوق منذ بداية العام الجاري.

وبين أبو ناصر، أن التخليص على مركبات الكهرباء خلال شهر أيار الماضي ارتفع بنسبة 200%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيراً إلى احتمالية استمرار ارتفاع التخليص على مركبات الكهرباء خلال الأشهر المقبلة.

وعزا ذلك إلى ارتفاع أسعار المحروقات بنسب مرتفعة، بالإضافة إلى قابلية اقتناء مثل هذه المركبات والتي أبداها الكثير من المواطنين.

وأوضح أبو ناصر، أن التخليص على المركبات الهجينة “الهايبرد” تراجع بنسبة 50 في المئة في أول خمسة أشهر من عام 2022 بالمقارنة مع ذات الفترة من العام 2021، بالإضافة إلى التراجع الكبير في التخليص على مركبات البنزين.