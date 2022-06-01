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7 شركات كبرى تتحكم في قطاع الدواجن الأردني

منذ ثانيتين
7 شركات كبرى تتحكم في قطاع الدواجن الأردني

وطنا اليوم:طالب اتحاد المزارعين الأردنيين الحكومة الضغط على كبار المستثمرين في قطاع الدواجن بالإفراج عن الكميات المخزنة لديهم، بالإضافة إلى العمل على تذليل العقبات المفروضة على صغار مربى الدواجن لإعادة التوازن في هذا القطاع وبالتالي عودة أسعار الدواجن إلى مستوىها الطبيعي في الأسواق.
وقال مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران ، إن على الحكومة اليوم التحرك فوراً لاعادة التوازن للسوق، من خلال تنظيم لقاء بين المستثمرين في قطاع الدواجن مع الجهات المعنية الأخرى من أجل إعفاء مستلزمات الإنتاج وإعفاء الأعلاف من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات لفترة زمنية محدودة، حتى يتسنى لصفار المستثمرين العودة للعمل من جديد، وبالتالي المساهمة في عودة الاستقرار في الأسعار للسوق.
وأضاف أن صغار مربي الدواجن في المملكة اليوم أغلبهم خارج نطاق العمل، ومزارعهم إما مغلقة أو مرهونة لكبار المنتجين، وبالتالي فإن السوق اليوم يتحكم به 7 شركات تمتلك من الإمكانيات الكبيرة التي تستطيع من خلالها تقليل الكلف التشغيلية عليها عكس صغار المنتجين.
وبين أنه لو عاد صغار المنتجين للعمل من جديد وبكامل طاقتهم، فإنهم سيغطون 40% من حاجة السوق وهو ما سيعمل على تحقيق التوازن في هذا القطاع وضمان عدم رفع الأسعار على المواطنين كما هو حاصل اليوم.


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