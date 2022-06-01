ضبط طفل يقود مركبة قاطرة ومقطورة في عمان

وطنا اليوم:أعلنت إدارة الدوريات الخارجية اليوم الأربعاء ضبط طفل بعمر الـ 14 عاما يقود مركبة قاطرة ومقطورة.

وكشف النقيب محمد الحواتمة عن ضبط الطفل على طريق المطار باتجاه الجيزة.

كما أعلنت إدارة الدوريات الخارجية اليوم الأربعاء ضبط حافلة قام سائقها بتحميل 14 طالبا جامعيا زيادة عن الحد المقرر.

وكشفت الإدارة عن تحويل السائق لاتخاذ المقتضى القانوني بحه بعد تأمين الطلبة بحافلة أخرى.