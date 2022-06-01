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تراجع التخليص على سيارات الهايبرد بنسبة 50%

منذ ثانيتين
تراجع التخليص على سيارات الهايبرد بنسبة 50%

وطنا اليوم:قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر، إن التخليص على مركبات الكهرباء ارتفع في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 200 في المئة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وأضاف أبو ناصر ، أن التخليص على المركبات الهجينة (الهايبرد) تراجع بنسبة 50 في المئة في أول خمسة أشهر من عام 2022 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2021.
وأشار إلى أن قرار الحكومة المتعلق بتثبيت أسعار المحروقات بداية العام الحالي، انعكس أثره إيجابا على تخليص مركبات البنزين.
وعن سبب ارتفاع التخليص على المركبات الكهربائية، أوضح أبو ناصر أن ذلك يعود إلى لجوء التجار إلى السوق الصينية بدلا عن الأوروبية والأمريكية، ما ساهم في أن تكون أسعارها منخفضة بنسبة تصل إلى نحو 40 في المئة مقارنة مع الأسواق الأخرى.
وتوقع أن أن يستمر النمو في سوق المركبات الكهربائية للأسباب المتعلقة بالضريبة التي تفرضها الحكومة مقارنة بمركبات الهايبرد والبنزين، فضلا عن توجه العالم في السنوات العشر القادمة للاستغناء على صناعة مركبات البنزين


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