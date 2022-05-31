بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

وزير السياحة والآثار يتفقد المواقع السياحية بمادبا

منذ دقيقتين
وزير السياحة والآثار يتفقد المواقع السياحية بمادبا


وطنا اليوم_اطّلع وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، خلال زيارته مدينة مادبا، اليوم الثلاثاء، بحضور النائب مجدي اليعقوب، رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح، ورئيس مجلس محافظة مادبا محمد ابو ركبة، مساعد محافظ مادبا أكرم الخوالدة على تفاصيل الخطة التنفيذية لمأدبا عاصمة السياحة العربية لعام 2022.

وأكد الفايز خلال الزيارة التي رافقه بها مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات ومستشار الوزير هشام العبادي، أن الجميع معني بالإسهام بهذا الحدث الكبير للترويج للسياحة في مادبا، وأن وزارة السياحة معنية جداً بالاستماع لكل الاراء والمقترحات للترويج لمادبا باعتبارها مدينة السياحة العربية لهذا العام.

وقال إن هذه الزيارة جاءت للوقوف على أرض الواقع على كل الملاحظات من محافظة مادبا وبلديتها ومجلس المحافظة والعمل بها ووضعها موضع التنفيذ، مشددا على أهمية التوعية والتثقيف للمجتمعات المحلية بأهمية
السياحة والمحافظة على المواقع السياحية والأثرية.

وأشار الى أن الوزارة تعد برنامجا متكاملا على مستوى المملكة لجهة الترويج والتأكيد على أن عائد السياحة يعود مباشرة لإنجاح القطاع السياحي.

وأكد الفايز أهمية اقامة الفعاليات والأنشطة المختلفة بالمحافظة، والتي تساهم بزيادة فترة إقامة السائح، والترويج لها من أجل احيائها سنويا، موجها بتشكيل فريق لهذه الغاية.

وناقش الحضور أهمية التوسع بالطابع الفسيفسائي لمدينة مادبا وتحويل اللوحات الإرشادية ولوحات المحلات التجارية لدورها الكبير في جذب السياح.

بدوره، أكد رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح أن البلدية تولي ملف نظافة المدينة أولوية قصوى نظرا لخصوصية مادبا السياحية.

وطرح النائب مجدي اليعقوب عددا من القضايا لتطوير القطاع السياحي في مادبا منها إطالة أمد إقامة السائح من خلال تصميم برنامج سياحي يشرك أبناء المجتمع المحلي فيه، والتركيز على الفسيفساء البشري والعلاقات الطيبة بين سكان المدينة التي تعبر عن التسامح في مادبا.

وأكد رئيس مجلس محافظة مادبا محمد ابو ركبة دعم مجلس المحافظة لجهود إنجاح مادبا مدينة السياحة العربية، مؤكدا أهمية إطالة مدة إقامة السائح في مادبا لتكون ليس مجرد ممر واستثمار حالة التسامح والتآخي الذي تعيشه المدينة.

واطلع الوزير على عدد من المواقع الأثرية والسياحية في وسط المدينة، والمسار السياحي الجديد المقترح.

img 20220531 wa01702803675891709389949 - وطنا نيوز
img 20220531 wa01689174585788113844465 - وطنا نيوز
img 20220531 wa01642369808749089512312 - وطنا نيوز
img 20220531 wa01667456429140525874337 - وطنا نيوز
img 20220531 wa01697297815417371327237 - وطنا نيوز
img 20220531 wa01627935959112831356717 - وطنا نيوز
img 20220531 wa01582977154152795902347 - وطنا نيوز
img 20220531 wa01574551647142525449955 - وطنا نيوز
img 20220531 wa01562939713409345716229 - وطنا نيوز
img 20220531 wa01595454256079424452607 - وطنا نيوز
img 20220531 wa01607860577312101701287 - وطنا نيوز
img 20220531 wa01616510008970622698994 - وطنا نيوز
img 20220531 wa0163797166342720786712 - وطنا نيوز
img 20220531 wa01655924166450587420234 - وطنا نيوز

تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

23:21

خبراء: الإعلام في الأردن يحتضر

22:45

عاجل_ازدحامات خانقة أمام محطات المحروقات في المملكة

22:33

العزام: لو اعتمدنا الأسعار العالمية لارتفع البنزين 27 قرشا

22:28

وزير سابق: اللهم إن حكومة الأردن ترفع الأسعار على الناس فتهلك الفقير وتغني الغني

22:07

الدكتور أحمد المقابلة .. مبارك التخرج

22:04

صورة لمهند مبيضين تجتاح مواقع التواصل …ماذا كان يفعل في أحد ممرات الجامعة الاردنية؟

21:26

مجلس المحافظة يبحث مع مديرة مراكز زها الثقافية سبل تعزيز التعاون المشترك وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة

21:00

تهنئة للأستاذة أمل بمناسبة حصولها على شهادة الماجستير في تكنولوجيا التعليم من الجامعة الأردنية

20:55

الامانة تفوز بجائزة اليوم العالمي لمكافحة التدخين و تطلق مع وزارة الصحة بروتوكولات التفتيش

20:48

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الكيلاني والرحامنة

20:40

إحالة العميد باسم الخرابشة إلى التقاعد بناء على طلبه

20:35

27 شائعة انتشرت في الأردن خلال شهر أيَّار

20:24

نائب لبناني يخاطب رئيس مجلس النواب اللبناني بإسلوب اثار سخرية تواصلية : ضبّ زعرانك من قدام بيتنا هلق

20:24

نائب: نهج الرفع من الممكن أن يؤدي لعواقب خطيرة

20:15

طوقان : رواتب موظفي شركة تعدين اليورانيوم تدفع من الخارج

20:07

مورغان ستانلي تدرج الفوسفات الأردنية على مؤشر (MSCI Frontier Market 100 Index)

19:53

أبطال كرة القدم العرب !!

19:51

الوحدات يرد بشان عرض الفاخوري و يرفض عرض العوضات

19:43

الدباس يكتب : الفوسفات الاردنية منجز للوطن لا يبدده طامح او طامع

19:35

القيادة الفلسطينية تدرس إجراءات غير مسبوقة في علاقتها مع حكومة الاحتلال

19:23

الصفدي : الاحتلال والسلام ضدان لا يلتقيان

19:19

تحويل ملف النووية الأردنية إلى مُكافحة الفساد

19:13

الحكومة ترفع أسعار المحروقات لشهر حزيران

17:11

ولي العهد يفتتح فندقا في عمان يوفر 500 فرصة عمل

17:07

فيلادلفيا تحتفي بعيد الاستقلال بمهرجان غنائي حاشد‎‎

17:04

جامعة مؤتة : كلية الطب اول جامعة اردنية تتقدم للحصول على الاعتمادية الأمريكية (WFME)

17:02

رئيس جامعة الاسراء يفتتح اليوم العلمي لكلية تكنولوجيا المعلومات

16:57

تهمتان لشخص اطلق عيارات نارية بفرح أصابت طفلا بالمفرق

16:35

البنك المركزي يخضع شركات التمويل لرقابته وإشرافه

16:30

وزير الداخلية يوجه الحكام الإداريين لدعم مجالس المحافظات والبلديات

16:26

شكاوى من ارتفاع اسعار الحج هذا الموسم

16:19

فريق قناة المملكة لكرة القدم يفوز وديا على جامعة البترا

16:18

الاشغال 20 عاما لمتهم باغتصاب قاصر

16:11

الصفدي ينقل رسالة من الملك إلى عباس

16:03

عملية نوعية بجراحة الاعصاب تجرى لاول مرة بمستشفى حكومي

15:57

القضاء يسدل الستار على قضية توزيع الوحدات الزراعية

15:52

الصين تهدد بإعادة النظر فى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

15:34

  اختتام أعمال “ملتقى الموهبة والإبداع” في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

15:30

الضمان الاجتماعي يعلن موعد صرف بدل التعطل

15:27

استمرار ضعف الطلب على الحديد واستقرار أسعاره

15:16

فيلادلفيا تقيم “مسابقة للرسم الحر” على مستوى الجامعات الأردنية‎‎

15:13

أورنج الأردن تعلن عن الفائزات بجائزة ملهمة التغيير باستخدام العالم الرقمي

15:10

بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لتكية أم علي‎‎

15:04

التربية: الوزارة مستمرة في تطبيق أمر الدفاع 35

14:58

رئيس الجامعة يفتتح اليوم العلمي لكلية تكنولوجيا المعلومات

14:28

غرام واحد من هذا الدينار يفوق النصف مليون دولار

14:17

بوادر المقاطعة..عروض على الدجاج ونداء للحكومة : أين العين الحمراء

14:09

الفيصلي : عقوبة اللجنة التأديبية بالمجحفة

وفيات

وفيات الثلاثاء 31-5-2022وفيات الاثنين 30-5-2022الحواتمة ينعى الرقيب منذر السبيلةوفاة الشاب النوايشة بحادث خلال الواجب الرسميوفيات الاحد 29-5-2022