وزير السياحة والآثار يتفقد المواقع السياحية بمادبا



وطنا اليوم_اطّلع وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، خلال زيارته مدينة مادبا، اليوم الثلاثاء، بحضور النائب مجدي اليعقوب، رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح، ورئيس مجلس محافظة مادبا محمد ابو ركبة، مساعد محافظ مادبا أكرم الخوالدة على تفاصيل الخطة التنفيذية لمأدبا عاصمة السياحة العربية لعام 2022.



وأكد الفايز خلال الزيارة التي رافقه بها مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات ومستشار الوزير هشام العبادي، أن الجميع معني بالإسهام بهذا الحدث الكبير للترويج للسياحة في مادبا، وأن وزارة السياحة معنية جداً بالاستماع لكل الاراء والمقترحات للترويج لمادبا باعتبارها مدينة السياحة العربية لهذا العام.



وقال إن هذه الزيارة جاءت للوقوف على أرض الواقع على كل الملاحظات من محافظة مادبا وبلديتها ومجلس المحافظة والعمل بها ووضعها موضع التنفيذ، مشددا على أهمية التوعية والتثقيف للمجتمعات المحلية بأهمية

السياحة والمحافظة على المواقع السياحية والأثرية.



وأشار الى أن الوزارة تعد برنامجا متكاملا على مستوى المملكة لجهة الترويج والتأكيد على أن عائد السياحة يعود مباشرة لإنجاح القطاع السياحي.



وأكد الفايز أهمية اقامة الفعاليات والأنشطة المختلفة بالمحافظة، والتي تساهم بزيادة فترة إقامة السائح، والترويج لها من أجل احيائها سنويا، موجها بتشكيل فريق لهذه الغاية.



وناقش الحضور أهمية التوسع بالطابع الفسيفسائي لمدينة مادبا وتحويل اللوحات الإرشادية ولوحات المحلات التجارية لدورها الكبير في جذب السياح.



بدوره، أكد رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح أن البلدية تولي ملف نظافة المدينة أولوية قصوى نظرا لخصوصية مادبا السياحية.



وطرح النائب مجدي اليعقوب عددا من القضايا لتطوير القطاع السياحي في مادبا منها إطالة أمد إقامة السائح من خلال تصميم برنامج سياحي يشرك أبناء المجتمع المحلي فيه، والتركيز على الفسيفساء البشري والعلاقات الطيبة بين سكان المدينة التي تعبر عن التسامح في مادبا.



وأكد رئيس مجلس محافظة مادبا محمد ابو ركبة دعم مجلس المحافظة لجهود إنجاح مادبا مدينة السياحة العربية، مؤكدا أهمية إطالة مدة إقامة السائح في مادبا لتكون ليس مجرد ممر واستثمار حالة التسامح والتآخي الذي تعيشه المدينة.



واطلع الوزير على عدد من المواقع الأثرية والسياحية في وسط المدينة، والمسار السياحي الجديد المقترح.