وطنا اليوم_يتقدم العائلة والأهل والأصدقاء بالتهنئة والتبريك إلى الأستاذ ابراهيم المقابلة بمناسبة تخرج نجلة الدكتور أحمد أبراهيم المقابلة، بتخصص الطب البشري من الجامعة الهاشمية بتقدير إمتياز .. ألف مبارك وعقبال الشهادات العليا .
الدكتور أحمد المقابلة .. مبارك التخرج
منذ 37 ثانية
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