الامانة تفوز بجائزة اليوم العالمي لمكافحة التدخين و تطلق مع وزارة الصحة بروتوكولات التفتيش

وطنا اليوم – رعت سمو الاميرة دينا مرعد ، اليوم الثلاثاء ، حفل إطلاق برتوكولات التفتيش على التبغ لتحقيق مدن خالية من التدخين ، وذلك بالتعاون بين امانة عمان ووزارة الصحة و منظمة الصحة العالمية في الاردن ، وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين 2022 والذي يحمل عنوان “التدخين و تأثيره على البيئة”.

وياتي اطلاق الحفل للاعلان عن دليلي التفتيش لامانة عمان ووزارة الصحة لتمكين و تحسين إجراءات التفتيش على المنشآت الاقتصادية ومنتجات التبغ واتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة وضبط المخالفين ، وزيادة الوعي العام بأثر التبغ على البيئة .

اضافة الى توحيد كافة الجهود و تكثيفها للحد من ظاهرة التدخين التي تهدد صحة وسلامة المجتمع للوصول الى مدينة ذات بيئة صحية .

و بينت سمو الاميرة دينا مرعد ان شعار اليوم العالمي للامتناع عن التدخين لهذا العام هو ” التبغ و البيئة” ، لافتة الى

الاضرار البالغة التي يلحقها التبغ بالبيئة في كافة المراحل من زراعته و انتاجه وتوزيعه الى النفايات السامة التي يولدها.

و اوضحت سموها انه يتم تدمير حوالي 3.5 مليون هكتار من الاراضي لزراعة التبغ كل عام مما يتسبب بتلف التربة وجعلها غير صالحة للزراعه.

و اضافت سموها انه لا يتم التخلص من 4.5 تريليون من اعقاب السجائر بشكل صحيح كل عام مما ينتج عنه

1.69 مليار رطل من النفايات السامة التي تطلق المواد الكيميائية في الهواءو الماء و التربة.

و قالت “ان تفشي جائحة كورونا اثبتت ان الصحة هي كل شيء، لذلك سنكثف جهودنا لمكافحة هذه الافة و الوصول الى بيئة نظيفة و صحيه ” .

و اشادت سموها بالجهود التي بذلتها امانة عمان و الجمعية الملكية للتوعية الصحية على مبادرتهم ” عمان خالية من التدخين ” والتي اهلتهما للفوز بجائزة اليوم العالمي لمكافحة التدخين.

و قالت ممثل منظمة الصحة العالمية في الاردن الدكتورة جميلة الراعبي ان هذين الدليلين هما نتاج الجهود المتميزة التي بذلتها امانة عمان ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالميه ، و يهدفان لوضع اساسيات التعامل مع المحددات القانونيه المتعلقة بعملية التفتيش ، والاجراءات التي يتوجب القيام بها خلال عملية التفتيش لضمان حسن سير العملية.

و اشارت الى ارتفاع نسبة المدخنين في الاردن مما يستوجب استجابة فاعلة لمنع التدخين في الاماكن العامة لتحسين نوعية الهواء.

و اشادت الراعبي بالجهود التي تبذلها الامانة بالتعاون مع الشركاء في مكافحة افة التبغ و باركت الجهود التي جعلتها تستحق الفوز بجائزة مدير عام منظمة الصحة العالمية الخاصة باليوم العالمي لمكافحة التبغ.

و قال الدكتور رائد الشبول امين عام وزارة الصحة الذي حضر الحفل مندوبا عن وزير الصحة ان الاردن هو من اوائل الدول في العالم التي تنبأت الى اثار التدخين على المستوى الصحي و البيئي و الاجتماعي ، ومن الدول السباقة في التوقيع على الاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ عام 2004 ، و انه بناء على ذلك اصدر قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008و تعديلاته كاستجابة تشريعية للاتفاقية.

من جهتها استهلت الدكتورة ميرفت مهيرات نائب مدير المدينة للشؤون الصحية و الزراعية ومندوب امين عمان كلمتها بمقولة جلالة الملك عبدالله الثاني ” ان بناء مجتمع متميز يقتضي الايمان بقدراتنا، فالانجازات الانسانية جميعها بدات باحلام و تحققت بطموح و عزم اصحابها” .

مشيرة ان الامانة تهدف الى الوصول لمدينة صحية من خلال الشراكة مع الجهات الدولية و المحلية . و لتحقيق هذا الهدف فانه من الضروري ان يكون هناك اجراءات عمل واضحه لتنفيذ السياسات بالشكل الصحيح.

و في ختام الحفل كرمت سمو الاميرة دينا مرعد الفائزين بجائزة اليوم العالمي لمكافحة التدخين و هما امانة عمان والجمعية الملكية للتوعية الصحية والتي تسلمتها الدكتورة ميرفت مهيرات عن الامانة و السيدة ديما جويحان المديرة العامة للجمعية.

كما كرمت سموها وزارة الصحة على جهودها المتميزة .