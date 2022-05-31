27 شائعة انتشرت في الأردن خلال شهر أيَّار

وطنا اليوم:سجَّل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، 27 شائعة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين خلال شهر أيّار ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية، ومنصَّات نشر علنية.

وقال “أكيد” في تقريره الشَّهري الذي يرصد به الشَّائعات التي تنتشر في الأردن شهريا، إنَّه طوّر منهجيّة كمية ونوعية لرصدها، وفقا لتعريف محدد يشير إلى أنَّ الشَّائعة هي المعلومات غير الصحيحة، المرتبطة بشأنٍ عامٍ أردني، أو بمصالحَ أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف شخص تقريبًا، عبر وسائل الإعلام الرَّقميّ.

وتبين لـ “أكيد” زيادة في عدد شائعات شهر أيار الذي سجَّل 27 شائعة مقارنة بالشائعات التي سُجِّلت خلال شهر نيسان الماضي، والتي بلغت 15 شائعة، وتصدرت الشَّائعات الاقتصادية المشهد، وحلّت بالمرتبة الأولى بواقع تسع شائعات من أصل 27 شائعة، بنسبة 33 بالمئة، ثم جاءت في المرتبة الثَّانية شائعات الشَّأن العام بثماني شائعات، بنسبة 30 بالمئة، فيما جاءت في المرتبة الثَّالثة الشَّائعات الأمنية بخمس شائعات ونسبة 18 بالمئة. وحلّت في المرتبة الرابعة الشائعات في المجال السِّياسي وعددها ثلاث شائعات، بنسبة 11 بالمئة، بينما جاء المجالان الصِّحي والاجتماعي في المرتبة الخامسة بشائعة واحدة لكل منهما، ونسبة 4 بالمئة.

وتتبعت عملية الرصد مصدر الشَّائعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام، ومنصَّات النَّشر العلنية لا سيما شبكات التواصل الاجتماعيّ، فتبيّن لدى تصنيفها بحسب مصدرها أنّ حصّة المصادر الداخليّة، سواء كانت تواصلًا اجتماعيًا أو مواقع إخباريّة، قد بلغت 25 شائعةً من حجم الشَّائعات لشهر أيار، بنسبة بلغت 93 بالمئة، بينما سُجلت شائعتان من مصادر خارجية، بنسبة 7 بالمئة.

وتبيّن أنّ 19 شائعة كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ وبنسبة 70 بالمئة صدرت جميعها من داخل الأردن، فيما روّج الإعلام لثماني شائعات، بنسبة بلغت 30 بالمئة؛ اثنتان منها من مصادر خارجية، وستة من مصادر داخلية، وانتقلت شائعة واحدة من وسائل التواصل الاجتماعي إلى الإعلام