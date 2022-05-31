الحكومة ترفع أسعار المحروقات لشهر حزيران

وطنا اليوم:عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-30 حزيران القادم)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيار ومقارنتها بمثيلاتها لشهر نيسان الماضي.

وبلغ الفرق بين الأسعار المحلية للمشتقات النفطية حسب الكلفة الفعلية لشهر حزيران والأسعار المحلية المطبقة لشهر أيار الحالي حوالي 250 فلس/لتر للبنزين (أوكتان 90) و حوالي 270 فلس/لتر للبنزين (أوكتان 95) و للسولار و الكاز حوالي 330 فلس/لتر، وفق بيان صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

ومن الجدير بالذكر أن أسعار البنزين بنوعيه بقيت مثبتة منذ بداية شهر شباط الماضي و حتى نهاية شهر نيسان الماضي حيث تم رفعها خلال شهر أيار بمقدار 35 فلس فقط، في حين بقيت أسعار الديزل و الكاز مثبتة منذ بداية شهر تشرين الثاني 2021 و حتى نهاية شهر نيسان الماضي حيث تم رفعها خلال شهر أيار بمقدار 35 فلس فقط، وذلك على الرغم من الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على أسعار المشتقات النفطية عالمياً، يضاف الى ذلك الارتفاع الكبير الذي طرأ على كلف الاستيراد نتيجة ارتفاع كلف الشحن و نقص الامدادات وهذا أدى إلى فجوة كبيرة في فارق السعر المحلي عن العالمي.

وأضاف البيان “أنه وبتوجيه من الحكومة وتماشياً مع سياسة رفع الدعم التدريجي عن أسعار المشتقات النفطية، فقد قررت لجنة تسعير المشتقات رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 95) في شهر حزيران القادم بمقدار 60 فلس/لتر فقط وصولاً إلى تطبيق آلية التسعير المعتمدة وفقاً لمعادلة تسعير المشتقات البترولية مع نهاية شهر آب من العام 2022، كما قررت اللجنة رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) والديزل والكاز في شهر حزيران القادم بمقدار 35 فلس/لتر فقط وصولاً إلى تطبيق آلية التسعير المعتمدة وفقاً لمعادلة تسعير المشتقات البترولية مع نهاية العام 2022. مما يعني أن مقدار الرفع على سعر مادة البنزين (أوكتان 95) لشهر حزيران القادم شكل ما نسبته (22%) من فرق الكلفة الفعلية، و 14% لمادة البنزين (أوكتان 90) و 11% لمادتي الديزل والكاز”.

وبذلك يصبح سعر بيع البنزين (أوكتان 90) في شهر حزيران 920 فلس/لتر بدلاً من 885 فلس/لتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1180 فلس/لتر بدلا من 1120 فلس/لتر، ويصبح سعر الديزل وسعر الكاز 685 فلس/لتر بدلاً من 650 فلس/لتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة، في حين بلغت كلفتها 11 دينار و 85 قرشاً.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 112.7 دولار للبرميل في شهر أيار الحالي مقابل 104.4 دولار للبرميل المسجل في شهر نيسان الماضي