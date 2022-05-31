تهمتان لشخص اطلق عيارات نارية بفرح أصابت طفلا بالمفرق

وطنا اليوم:أوقف مدعي عام المفرق شخصاً لمدة أسبوع لقيامه بإطلاق عيارات نارية من بندقية في الخامس والعشرين من الشهر الحالي في حفل زفاف في منطقة بلعما مما أدى إلى إصابة طفل بعيار ناري في رأسه.

واسند المدعي العام للمتهم جرائم حيازة سلاح ناري دون ترخيص وفقاً لأحكام المادة(11) من قانون الأسلحة و الذخائر و جرم إطلاق عيارات نارية نجم عنها إيذاء شخص، وفقاً لاحكام المادة(330 مكرر /2 ) من قانون العقوبات، علماً بأن الجرم المسند للمشتكى عليه لا تقل عقوبته عن الحبس لمدة سنة إذا نجم عنه إيذاء انسان وترتفع العقوبة إلى الاشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل عاهة دائمة ومصادرة السلاح الناري المضبوط.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على شخص أطلق عيارات نارية باحد الأفراح في منطقة بلعما بعد تحديد هويته إثر إصابة طفل بعيار ناري في منطقة قريبة من مكان الفرح، حيث جرى تعقب الشخص حتى قام بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية التي بدأت التحقيق معه تمهيدا لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة