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الاشغال 20 عاما لمتهم باغتصاب قاصر

منذ ساعتين
الاشغال 20 عاما لمتهم باغتصاب قاصر

وطنا اليوم  _ قضت محكمة الجنايات الكبرى بحبس  ثلاثيني ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة عشرين عاما بجناية اغتصاب قاصر  .

وبحسب البيانات الطبية الواردة للمحكمة ان الفتاة انجبت مولودا حيث ثبت ان المتهم هو الاب البيولوجي له.

 

ويذكر ان القاصر تقدمت بدعوى سابقة لهذه الدعوى على شخص اخر بتهمة الاغتصاب أيضا وجرى تجريمه بالتهمة وتم عقد قرانها عليه الا انه لا يزال يقضي العقوبة التي حكم بها باحد مراكز الإصلاح  وبعد مدة زمنية تقدمت الفتاة القاصر التي لم تكمل 15 عاما بهذه الدعوى ضد المتهم بذات التهمة.

يشار إلى ان القرار لم يكتسب الدرجة القطعية وقابلا للطعن امام محكمة التمييز .

 

 


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