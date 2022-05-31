الصين تهدد بإعادة النظر فى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

وطنا اليوم:لوحت الصين بإعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وقطعها مع صحيفة “جيروسالم بوست” ما لم تحذف الأخيرة مقابلة مع وزير الخارجية التايواني، نُشرت أمس الإثنين.

وقال رئيس تحرير صحيفة “جيروسالم بوست” يعقوب كاتس على تويتر أمس الإثنين: “تلقيت اتصالاً من السفارة الصينية طالبتني بحذف المقابلة مع وزير الخارجية التايواني، أو قطع العلاقات مع الصحيفة والحطّ منها مع إسرائيل”، وفق ما ذكرت صحيفة “جيروسالم بوست” أمس.

وجاء الطلب الصيني بعد وقت قصير من نشر مقابلة مع وزير الخارجية التايواني على موقع الصحيفة، التي أكدت أنها ستكون متاحة بشكل كامل في النسخة المطبوعة اليوم الثلاثاء.

في المقابلة الحصرية، حذر وزير الخارجية التايواني جوزيف وو، إسرائيل من عواقب اعتمادها الكبير على الصين، مشيراً إلى أن بكين مستعدة لغزو تايوان.