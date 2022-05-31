بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

اسعار النفط تسجل 124 دولاراً للبرميل

منذ 34 ثانية
اسعار النفط تسجل 124 دولاراً للبرميل

وطنا اليوم:ارتفعت صباح اليوم الثلاثاء اسعار النفط الى اعلى مستوى منذ 12 اسبوعاً حيث لامس سعر برميل برنت 124 دولاراً ، وتخطى خام غرب تكساس الامريكي 119 دولاراً للبرميل .
يأتي هذا الارتفاع بعد اعلان المفوضية الاوروبية الإتفاق على حظر 90% من واردات النفط الروسيا الى اوروبا، معززا بضيق المعروض من النفط وضعف طاقة التكرير الانتاجية للمصافي مترافقاً مع زيادة الطلب على البنزين ومؤشرات تحسن الاقتصاد الصيني مع رفع شبه كامل اعتباراً من يوم غد الاربعاء لاغلاقات شنغهاي التي امتدت لشهرين ، مما يرشح اسعار النفط لمزيد من الارتفاعات في الايام القادمة.

اما عن معادلة الرابح والخسارة في اعلان حظر 90% من واردات اوروبا من النفط الروسي، فالخطوة تعد نجاج للاتحاد الاوروبي و يعزز وحدة القرار الاوربي والقدرة على اتخاذ القرارات الصعبة ، ورغم المعارضة الشديدة من المجر على وجه الخصوص الا ان الاتحاد الاوروبي رصد 2 مليار لتهيئة المصافي للتعامل مع درجات نفط مختلفة و لتأمين البنية التحتية لعدة دول لا تمتلك منافذ بحرية، واستثنى القرار الاوروبي الجزء الجنوبي من انبوب دروزبا الروسي والذي يعمل بطاقة تقارب 350 الف برميل يومياً و يزود هنجاريا والتشيك وسلوفاكيا ، ومنح مهلة حتى نهاية العام الحالي 2022 للتخلص من واردات النفط الروسي البحرية والواردات عبر الجزء الشمالي من انبوب دروزبا بمجموع يقارب 2.3 مليون برميل ، تحتاج اوروبا لتأمينها من مصادر مختلفة واسعار مرتفعة مما يخلق ارباكاً مؤقتاً ويعزز معدلات التضخم التي تؤرق الساسة حول العالم، روسيا متضررة بلا شك من هذا الحظر واذا استطاعت توجيه هذه الكمية كاملة الى اسواق اخرى فستكون باسعار مخفضة مما يعني فقدانها قرابة 26 مليار دولارا سنوياً مع تخفيض 30 دولارا على كل برميل ، كما ان النفط العربي سيكون مرشحا ليحل مكان النفط الروسي في اوروبا بعد ان يفقد جزء من مبيعاته الى اسيا.

و يعتبر قرار الاتحاد الاوروبي اول عقوبات اوروبية تمس عصب الاقتصاد الروسي وصادراته الاستراتيجية من الطاقة بالاضافة الى رفع بنك سبير بنك عن نظام سويفت، مما يوحي ببدء مرحلة جديدة من العقوبات، قد يتبعه رد روسي بدأ فعلا اليوم بقطع الغاز عن هولندا قد تتبعها غداً الدنمارك ، وسبق ذلك قطع الغاز عن بولندا وبلغاريا وفنلندا ، مما ينبئ بشتاء غير تقليدي على القارة الاوروبية التي تضع خطط طوارئ في حالة الوقف الكامل لواردات الغاز الروسي، محذرة من أن أي دولة معرضة لخطر الانقطاع من قبل موسكو، فيما تتسابق دول اوروبا لتأمين اكبر قدر من محطات استقبال الغاز المسال العائمة، و تخزين أكبر قدر ممكن من الغاز ، و يتعين عليها بذل المزيد من الجهد إذا كان هناك انقطاع كامل في الإمدادات، قد يتطلب تدابير لتقنين إمدادات الغاز للصناعة.

عامر الشوبكي / باحث اقتصادي متخصص في شؤون النفط والطاقة


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

12:48

الذنيبات يبحث مع وزير الزراعة الاندونيسي تزويد بلاده باحتياجاتها من الأسمدة الفوسفاتية الاردنية

12:43

الكوفحي: البدء بتحويل إربد من مدينة تقليدية إلى ذكية

12:31

الحكومة تدعم رايان إير بـ19 مليون دينار و الملكية بـ2 مليون فقط

12:29

الماجستير في الإعلام للباحث محمد الشاهين من جامعة الشرق الأوسط

12:27

اتحاد الطائرة يصدر جدول لقاءات بطولة كأس الأردن

12:25

اختتام أعمال الدورة التدريبية لإعداد ميسري نوادي البحث عن عمل في إقليم الشمال

12:24

بري رئيساً للبرلمان اللبناني للمرة السابعة على التوالي

12:20

المستفيدون من قرض الإسكان العسكري (أسماء)

12:17

ارتفاع عجز الميزان التجاري للأردن مع أوروبا

12:12

كوزو أوكاموتو.. اللاجئ السياسي الوحيد في لبنان

12:05

وطن على حد السيف، ولكن !

12:02

مشروع حزب ” ارادة” في شرق وجنوب عمان

11:42

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة

11:36

خُصور و أقلام ( لمن يقرأ )

11:35

الأردني للتصميم والتطوير يصنع 80 منتجا دفاعيا ويصدرها الى 37 دولة

11:31

جدري القرود يضرب في افريقيا والكونغو تسجل 9 وفيات

11:24

صيف لاهب يضع المواطن الأردني في حيرة من أمره

11:18

ذبحتونا تطالب التعليم العالي بالتدخل الفوري لضبط رسوم الخدمات في الجامعات

11:11

شركات صناعية أردنيّة تعقد شراكات تجارية تمهد الطريق لآفاق استثمارية واعدة

11:06

مليون دولار تبقت بخزينة سريلانكا بعد إفلاسها و12 دولة معرضة لمصير مشابه

11:01

الاتحاد الأوروبي يوافق على حظر استيراد النفط الروسي

10:57

هذه أطول 5 رحلات مباشرة في العالم.. بينها مدينة عربية

10:52

إسرائيل توقع مع الإمارات أول اتفاق تجارة حرة مع دولة عربية

10:44

” راصد ” : 73 قرار تعيين خلال عام ونصف تضمنوا تعيين 104 أشخاص في مواقع قيادية

10:33

عاجل | ” راصد ” : 11.7% من العينة راضون بشكل كبير على تعامل الحكومة مع ملف حقوق الانسان

10:30

%54.1 من النواب يرون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها بشكل متوسط

10:18

بعد نجاح حملة الدجاج .. هل سيقاطع المواطن المحروقات

10:05

وزير الخارجية يزور رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني

09:52

الصحة العالمية: 57 مليون دولار كلفة النفايات الناجمة عن منتجات التبغ في الأردن

09:49

التربية: 2.168 مليون طالبا أردنيا شاركوا في تحدي القراءة العربي

09:45

200 مليون دولار تمويل مشروع الشباب والتكنولوجيا لتوفير فرصة عمل في الأردن

09:34

أدهم نابلسي يؤدي العمرة للمرة الأولى منذ اعتزاله

09:33

ابوالراغب يُخطِئ في كتابة آية قرأنية .. وتعليقات تطالبه بمراجعة تغريداته

09:20

وفيات الثلاثاء 31-5-2022

09:13

الناصر: لا واسطة ولا استثناءات في ديوان الخدمة

09:09

474 حادثا مروريا في الأردن بـ24 ساعة

09:04

الحكومة تطلب أمين عام للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة

08:11

رئيس الجامعة : المكتبات كنوز المعرفة … ومنارة الباحثين

08:04

المهندسين تطلق المعرض الصناعي التجاري الهندسي جايمكس2022

07:49

الوطني للبحوث الزراعية يختتم دورةً تدريبيةً حول مراقبة زراعة القمح والشعير بطريقة الاستشعار عن بُعد

07:14

اميركا وتركيا على طاولة الحوار لبحث عدد من القضايا

07:07

الاتحاد الاوروبي يقرّ إقصاء أكبر بنك في روسيا من نظام سويفت العالمي

06:59

بعد زيارة الى مديرية شرطة غرب اربد… الطلافحه تكرم مديرية الامن العام / شرطة غرب اربد بدرع العطاء والتميز

06:34

وفاة و6 اصابات بانهيار مبنى قيد الانشاء في العاصمة عمان

21:40

عودة الزريقات .. اجتماع سحاب و كالديرون .. عقوبة منتظرة !

21:31

الإسراء تشارك في ملتقى شعراء الجامعات الأردنية

21:02

نائب حاكم الشارقة يكرم د. أحمد الضمور من عمان الأهلية لفوزه بالمركز الأول عربيا بجائزة الشارقة

20:59

العثور على جثة ثلاثيني داخل محله في مأدبا

وفيات

وفيات الثلاثاء 31-5-2022وفيات الاثنين 30-5-2022الحواتمة ينعى الرقيب منذر السبيلةوفاة الشاب النوايشة بحادث خلال الواجب الرسميوفيات الاحد 29-5-2022