الحكومة تدعم رايان إير بـ19 مليون دينار و الملكية بـ2 مليون فقط

وطنا اليوم:قال المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية الاردنية المهندس سامر المجالي،ان الحكومة الاردنية قدمت دعما بقيمة 19 مليون دينار لشركة طيران إيرلندية منخفضة التكلفة “رايان اير”، ضمن برنامجها لتنشيط السياحة، بينما لم يتجاوز الدعم المقدم للملكية الأردنية الـ 2 مليون دينار، علماً أن الحكومة تملك 85 بالمئة من أسهم الشركة، كما ان الملكية تنقل ثلاثة اضعاف ما تنقله “رايان اير” من الركاب للأردن.

وطالب المجالي خلال اجتماع اليوم مع لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، بمعاملة الملكية أسوة بشركات الطيران منخفض التكاليف، موضحا ان الدعم الحكومي لهذه الشركات يشكل ما قيمته 60-70دينار من قيمة تذكرة الطيران على خطوط الشركات التي تطير عليها الملكية الأردنية، وهو احد اهم أسباب تفاوت اسعار التذاكر.

وتعد شركة طيران “رايان اير” من اكبر شركات الطيران العالمية من حيث الوضع المالي والسوقي، وتشغل ما يقارب 200 طائرة، فيما تشغل الملكية 24 طائرة